Londra görüşmeleri alüminyum fiyatlarını yükseltti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Londra görüşmeleri alüminyum fiyatlarını yükseltti

ABD ile Çin arasında Londra’da yapılan görüşmeler, alüminyum fiyatlarını hareketlendirdi. Çin ekonomisine dair endişelerse yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

Alüminyum vadeli işlemleri, ABD ile Çin arasında artan diplomatik temasların etkisiyle ton başına 2.460 dolar seviyesine yükseldi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng’in Londra’da gerçekleştirdiği yüz yüze görüşme, piyasalarda iyimserliğe yol açtı.

Görüşme, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında yapılan ve Trump’ın “çok iyi bir konuşma” olarak tanımladığı telefon görüşmesinin ardından geldi.

Ancak Çin’in ekonomik verileri yatırımcıları temkinli olmaya zorluyor. Mayıs ayına ilişkin ihracat rakamları beklentileri karşılamazken, ABD’ye yönelik sevkiyatlardaki düşüş dikkat çekti. İthalatta da beklenenden daha sert bir gerileme yaşandı.

Tüketici fiyatlarının üst üste dört aydır gerilemesi ve üretici fiyatlarında iki yılın en keskin düşüşü, Çin'deki talep zayıflığını açıkça ortaya koyuyor. Bu gelişmeler, küresel alüminyum talebi üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

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