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Maraton'da trajik ölüm

2022 Londra Maratonu'na katılan adı açıklanmayan bir yarışmacı, müsabaka sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 22:06
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Londra Maratonu kahreden bir ölüm olayına sahne oldu

Maraton'da trajik ölüm
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Organizasyondan yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen maratonda bitiş çizgisine yaklaşık 5 kilometre kala fenalaşarak yere yığılan 36 yaşındaki erkek İngiliz yarışmacının, üç dakika içinde ambulansın gelmesiyle hastaneye kaldırılmasına rağmen verdiği yaşam mücadelesini kaybettiği belirtildi.

Ailesinin isteğiyle adı açıklanmayan sporcunun ölüm nedeni, yapılan otopsinin ardından belli olacak.

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