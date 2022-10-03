Maraton'da trajik ölüm

Organizasyondan yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen maratonda bitiş çizgisine yaklaşık 5 kilometre kala fenalaşarak yere yığılan 36 yaşındaki erkek İngiliz yarışmacının, üç dakika içinde ambulansın gelmesiyle hastaneye kaldırılmasına rağmen verdiği yaşam mücadelesini kaybettiği belirtildi.
Ailesinin isteğiyle adı açıklanmayan sporcunun ölüm nedeni, yapılan otopsinin ardından belli olacak.
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