3 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Londra Metrosu'nda onları görenler hemen Türk olduklarını anladı. Bakın kendilerini nasıl belli ettiler?

Londra Metrosu'nda onları görenler hemen Türk olduklarını anladı. Bakın kendilerini nasıl belli ettiler?

İngiltere'nin başkenti Londra'da metroya binen bir grup Türk vatandaşın kimseye aldırış etmeden şarkı söylediği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 13:06
Takip Et

Londra Metrosu'nda onları görenler hemen Türk olduklarını anladı. Bakın ne yaptılar

Londra Metrosu'nda onları görenler hemen Türk olduklarını anladı. Bakın kendilerini nasıl belli ettiler?
+
Aa
-

Yurt dışına çıkan insanlar anadillerinin gittikleri ülkelerde anlaşılmamasının verdiği rahatlıkla rahat tavırlar sergileyebiliyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da metroya binen bir grup Türk vatandaşın kimseye aldırış etmeden şarkı söylediği anlar sosyal medyaya yansıdı.

Yaklaşık 15 kişilik grup, aynı vagonda birleşip hep bir ağızdan, "Ararım, ararım, ararım seni her yerde, sorarım ıssız gecelerde sevgilim nerde?" şarkısını söyleyip eğlendi.

Şarkının sonuna doğru Türk grubun arasına giren yabancı şahıs ise, hareketleriyle söylenen şarkıya eşlik etti. 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Sedat
3.11.2022 13:57
Vagona gelen yolcuda Pakistanlı yada Hintliye benziyor.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten açıkladı. 8 Kasım son gün herkes önlemini alsın
1
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten açıkladı. 8 Kasım son gün herkes önlemini alsın
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten açıkladı. 8 Kasım son gün herkes önlemini alsın
﻿Meral Akşener A Haber muhabirinin gözlerinin içine baka baka bakın ne söyledi
2
﻿Meral Akşener A Haber muhabirinin gözlerinin içine baka baka bakın ne söyledi
﻿Meral Akşener A Haber muhabirinin gözlerinin içine baka baka bakın ne söyledi
﻿Eski AKP'li isim CHP'ye katıldı. Zehir zemberek sözlerle istifa etmişti
3
﻿Eski AKP'li isim CHP'ye katıldı. Zehir zemberek sözlerle istifa etmişti
﻿Eski AKP'li isim CHP'ye katıldı. Zehir zemberek sözlerle istifa etmişti
﻿Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
4
﻿Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
﻿Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
﻿Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
5
﻿Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
﻿Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
﻿Ankara kulisleri bu bilgiyle çalkalanıyor. Erdoğan artık yük olarak görmeye başladı
6
﻿Ankara kulisleri bu bilgiyle çalkalanıyor. Erdoğan artık yük olarak görmeye başladı
﻿Ankara kulisleri bu bilgiyle çalkalanıyor. Erdoğan artık yük olarak görmeye başladı
﻿Ağabey ile kardeşine bıçaklı saldırı
7
﻿Ağabey ile kardeşine bıçaklı saldırı
﻿Ağabey ile kardeşine bıçaklı saldırı
﻿ Brezilya'da Bolsonaro destekçilerinin arasına araç daldı! Birçok kişi ezildi
﻿ Brezilya'da Bolsonaro destekçilerinin arasına araç daldı! Birçok kişi ezildi
﻿ Brezilya'da Bolsonaro destekçilerinin arasına araç daldı! Birçok kişi ezildi
﻿‘Katil bariyerler’ can almaya devam ediyor! Son kurban 22 yaşındaki Muhammet
﻿‘Katil bariyerler’ can almaya devam ediyor! Son kurban 22 yaşındaki Muhammet
﻿‘Katil bariyerler’ can almaya devam ediyor! Son kurban 22 yaşındaki Muhammet
﻿Kadınlarda o depresyon türü 4 kat daha fazla
﻿Kadınlarda o depresyon türü 4 kat daha fazla
﻿Kadınlarda o depresyon türü 4 kat daha fazla
﻿İzmir Karaburun Belediyesi büro personeli alacak
﻿İzmir Karaburun Belediyesi büro personeli alacak
﻿İzmir Karaburun Belediyesi büro personeli alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.