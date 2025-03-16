Londra-Moldova-Maraş üçgeninde Türk çete savaşları! Her şey 'Kız Ali'nin ölümüyle başladı

Interpol tarafından 10 senedir kırmızı bültenle aranan Kemal Armağan, geçtiğimiz günlerde İzmir’de sahte kimlikle yakalandı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri önceki gün Alsancak semti Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde şüphe üzerine yolda yürüyen bir kişiyi durdurmuştu. Polislere sahte kimlik gösteren şüphelinin Interpol tarafından kasten insan öldürmek suçundan 10 yıldır kırmızı bültenle aranan 43 yaşındaki Kemal Armağan olduğu anlaşılmıştı. Armağan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İKİ ÇETE ARASINDA HESAPLAŞMA

Sabah Gazetesi'nden Ceyhan Torlak'ın haberine göre; 13 yıldır devam eden ve adeta kan davasına dönüşen olayların arkasından uyuşturucu rantı için mücadele eden iki çetenin kanlı mücadelesi çıktı.

"Tottenham Boys" ve "Hackney Turks" Londra'nın en güçlü Türk çeteleri olarak şehre korku salarken, iki rakip çete İngiltere'nin eroin ticareti kontrol etmek için 2012'den beri 13 yıldır birbirleriyle savaşıyor. Hackney Türk grubunun liderliğini Baybaşinler yaparken, Tottenham Boys'i ise Eren kardeşler yönetiyor.

'KIZ ALİ' LAKAPLI KARDEŞ ÖLDÜRÜLÜNCE ÇETE SAVAŞLARI BAŞLADI

İki çete arasındaki çatışmalar 2012'de "Hackney Turks" çetesinin liderlerinden Kemal Armağan'ın 32 yaşındaki "Kız Ali" lakaplı kardeşi Ali Armağan'ın Londra'nın kuzeyindeki Turnpike Lane metro istasyonu önünde otomobilinin içinde iki kişi tarafından 8 kurşunla öldürülmesinin ardından başladı.

Bu olayın hemen ardından Hacnkney Turks gurubu adeta Tottenham Boys çetesinin başındaki Eren ailesine savaş açtı. İlk olarak Kemal Eren (28) 2012'de aracını park ederken silahlı saldırıya uğradı. Kemal Eren saldırı sonrası felç kaldı.

2013'te ise 34 yaşındaki Zafer Eren, evinin önünde Londra Southgate'de maskeli ve motosikletli saldırganlar tarafından göğsünden vurularak öldürüldü. 2014'te ise Behzat Eren Kahramanmaraş Elbistan'da öldürüldü.

Son olarak geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Tottenham Boys'un lideri İzzet Eren'e Moldova'nın başkenti Kişinev'de şehrin kuzeydoğusundaki Alecu Russo Caddesi'nde 7 kurşunla infaz edildi.

OLAY YERİNE SCOOTER İLE GELMİŞ

Behzat, Hüseyin ve İzzet Eren cinayetlerinin şüphelisi Kemal Armağan'ın Moldova'nın başkenti Kişinev'de İzzet Eren'i öldürmek için olay yerine yüzü maskeli şekilde scooter ile geldiği ortaya çıktı.

Kafede kahvesini yudumlayan Eren'e 7 kurşun sıktıktan sonra olay yerinden soğukkanlı bir şekilde uzaklaştı. Bu anlar da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kemal Armağan'ın İngiltere'den 2020'de tatil için Kahramanmaraş'a gelen Hüseyin Eren'i ise Elbistan İlçesi'nde bere ve güneş gözlüğü takarak geldiği olay yerinde susturucu takılı tabancayla öldürdüğü anlaşıldı.

SAHTE KİMLİKLE YAKALANMIŞTI

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri önceki gün Alsancak semti Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde şüphe üzerine yolda yürüyen bir kişiyi durdurmuştu.

Polislere sahte kimlik gösteren şüphelinin Interpol tarafından kasten adam öldürmek suçundan 10 yıldır kırmızı bültenle aranan 43 yaşındaki Kemal Armağan olduğu anlaşılmıştı. Armağan tutuklanarak cezaevine gönderildi.