Londra savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yaralı

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA

İngiltere'nin başkenti Londra, göçmen karşıtı protestoya sahne oldu. 150 bin kişinin katıldığı eylemde, güvenlik güçleri ile protestocular arasında ciddi gerginlikler yaşandı. Polisler ile göstericiler arasında yaşanan olaylarda 26 polis yaralandı. 25 kişi gözaltına alındı. Güvenlik önlemleri artırıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, aşırı sağcı aktivist Tommy Robinson'ın çağrısıyla düzenlenen "Unite the Kingdom" (Krallığı Birleştirin) adlı göçmen karşıtı eyleme 110 bin ile 150 bin arasında kişinin katıldığı bildirildi. Londra Metropolitan Polisi'nden yapılan açıklamada, toplanan binlerce eylemcinin bazı noktalarda yürüyüş güzergahı dışına çıkmak istemesi ve polisle tartışması nedeniyle olaylar yaşandığı, protestocuların belirlenen alana sığmadığı kaydedildi.

Açıklamada, yürüyüş güzergahından ayrılanların polis uyarılarını dikkate almadığı ve karşıt eylem gerçekleştiren "Stand Up To Racism" (Irkçılığa Karşı Durun) grubunun bulunduğu alana gitmeye çalıştığı belirtildi. "Irkçılığa Karşı Durun" grubunun alanına, "Krallığı Birleştirin" eylemcilerinin girişini önlemeye çalışan polislerin saldırıya uğradığı ifade edilen açıklamada, polise çeşitli yabancı maddeler atıldığı ve bazı polislerin tekme ve yumruklarla hedef alındığı bildirildi.

Protestoculardan 25'inin polise saldırılar ve düzeni bozmaktan gözaltına alındığını duyurulurken, 4'ü ağır olmak üzere 26 polisin yaralandığı aktarıldı.

Londra savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yaralı

Londra savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yaralı

Londra savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yaralı

Londra savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yaralı

Son Haberler
Japon medyasından ABD'ye flaş Filistin suçlaması
Japon medyasından ABD'ye flaş Filistin suçlaması
Gürsel Tekin, Özgür Özel’e çok sert çıktı! Öyle sözler söyledi ki...
Gürsel Tekin, Özgür Özel’e çok sert çıktı! Öyle sözler söyledi ki...
Kayıp yaşlı adam sağ olarak bulundu
Kaybolan yaşlı adam endişelendirmişti! Akıbeti belli oldu
Düğünde ilginç durum: Gelin ve damada verilen hediye dikkat çekti
Düğünde ilginç durum: Gelin ve damada verilen hediye dikkat çekti
Otoparka pompalı tüfekle ateş etti! Temizlik işçisi vuruldu
Otoparka pompalı tüfekle ateş etti! Temizlik işçisi vuruldu