﻿Londra sermayesi ne zaman temizlendi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendi niyeti ne olursa olsun, seçimler yaklaştıkça oylarını artırmak için değil de sanki azaltmak için çalışıyor... Hiç gündemde yokken, "başörtüsü konusunda yasal güvence sağlayalım" önerisi, AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tarafından "Anayasa değişikliği ve hatta referandum bumerangı" olarak geri çevrildi...

Kılıçdaroğlu, son olarak "Türkiye'ye hızla nefes aldırmak ve içinde bulunduğumuz bu derin krizden çıkmak için kendi öz gücümüzün yanı sıra 'temiz' yabancı yatırıma ihtiyaç var. Dünyadaki güçlü teknolojik yatırımcıları ve fonları Türkiye'nin potansiyeliyle buluşturmak amacıyla Londra'ya gidiyorum.

Temiz para gelirse kirli para gider. Bu para hem halka iner, hem işsizliği bitirir, hem uyuşturucuyu sokaklarımızdan söküp atar. Sürüklendiğimiz kriz girdabının tek çözümü budur: Temiz yatırım, güçlü üretim. Bay Kemal'in Türkiye için çok büyük planları var, Kasım sonunu bekleyin." diye mesaj verdi ve Londra'ya gitti.

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Kılıçdaroğlu, 2017 yılından beri yaptığı açıklamalarda "Türkiye'nin kaynakları Londra'daki bir avuç tefeciye aktarılıyor" diyor...

CHP iktidar olursa, Türkiye'nin kaynakları yine Londra'daki bir avuç tefeciye mi aktarılacak?

Kılıçdaroğlu, 30 Aralık 2017 günü, "Son 15 yılda yurt dışındaki bir avuç tefeciye ödenen faizin miktarı 146 milyar dolar. Kim verdi? Bu hükümet." dedi.

Kılıçdaroğlu, 23 Mart 2021 günü de, "Eskiden bir kişi çalışıp bir aileye bakardı. Şimdi 83 milyon kişi, Saray'a ve Londra'daki bir avuç tefeciye çalışıyoruz." diye konuştu. Kılıçdaroğlu, benzer söylemleri sık sık kullandı.

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AKP'nin yayın organı durumundaki gazetelerde konu, "Kılıçdaroğlu 'tefeci' dediklerine gitti. Kılıçdaroğlu, Londra'da görüştüğü finans kuruluşlarını 'temiz yatırımcı ve fon' diye tanıttı." diye işlendi.

Ne değişti de Kılıçdaroğlu'nun söylemindeki "tefeci Londra sermayesi", seçime aylar kala "temiz sermaye" oldu?

Bağımsız gazeteci Celal Eren Çelik, "Kılıçdaroğlu, Londra'da aslında kimler ile görüştü?" başlıklı yazısında bakın ne diyor?

"Kılıçdaroğlu'nun Londra'da görüştüğü The Creator Fund, öyle milyarlarca dolara hükmeden bir firma falan değil. Verdikleri destekler de 100 bin ile 700 bin Sterlin arasında değişiyor.

Öyleyse Kılıçdaroğlu neden bu şirketi ziyaret etti?

Çünkü 1974 yılında İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin kurduğu düşünce kuruluşu Centre for Policy Studies'in başkanı David Linsay Willetts, şimdi Creator Fund'un danışmanlığını yapıyor!

Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği ikinci kuruluş olan Entrepreneur First'ün hükmettiği para miktarı ise 2.4 milyar Dolar... Entrepreneur First'e kuruluş finansmanı sağlayan ise Berat Albayrak'ın bakanlığı sırasında Türkiye ekonomisinin danışmanlığı verilmesi söz konusu olan McKinsey şirketi... Bingo..."

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Ekonomideki uzmanlığı ile bilinen Bartu Soral ise soruyor:

"Londra'da 'temiz para' arayan Sn. Kılıçdaroğlu...

Sıcak para ile büyüme modeli neo-liberal küreselleşme modelidir ve Türk ekonomisini krize sokmuştur.

Yok mu başka modeliniz?

Türk Milleti, Londra tefecileri eliyle kalkınma masalını Özal, Çiller, Kemal Derviş, Abdullah Gül ve Ali Babacan'dan dinledi; sonuçlarını yaşıyor.

Devir değişti, ortalık yıkılıyor, siz hala aynı masalı anlatıyorsunuz…"

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Dünyayı soyanlardan medet umarak Türkiye'yi düze çıkarmak mümkün değildir.

Türkiye, sahip olduğu doğal kaynakları değerlendirerek kısa zamanda kendisini toparlayabilir... Atatürk bunu yapmıştır. Yani örnek model vardır ve bu model 15 yıl, İsmet İnönü ve CHP tarafından uygulanmıştır. Üstelik şimdi Türkiye'nin dinamik bir nüfusu ve her alanda yetişmiş insan gücü vardır.