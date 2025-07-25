Londra tahvil piyasasında sürpriz

İngiltere’de 10 yıllık devlet tahvili getirileri yatırımcıların karmaşık ekonomik verileri değerlendirmesiyle birlikte yüzde 4,65’e yükseldi. Haziran ayında perakende satışlar yüzde 0,9 oranında arttı; bu, Mayıs ayında yaşanan yüzde 2,8’lik sert düşüşe kıyasla bir toparlanma gibi görünse de, ekonomistler çekirdek satışlarda yüzde 1,2’lik artış beklerken bu rakam sadece yüzde 0,6’da kaldı.

Sıcak hava koşulları özellikle gıda perakendeciliğinde sınırlı bir hareketlilik sağlarken, önceki ayın verilerinin aşağı yönlü revize edilmesi ekonomik toparlanma konusunda soru işaretlerini artırdı. Bu tablo, son dönemde açıklanan zayıf Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileriyle birlikte değerlendirildiğinde, İngiltere Merkez Bankası’nın (Bank of England) faiz politikalarında büyümeye öncelik verebileceği yönündeki beklentileri artırdı.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ARTIYOR, YATIRIMCILAR DİKKAT KESİLDİ

Piyasalar, İngiltere Merkez Bankası’nın Ağustos ayında politika faizinde 25 baz puanlık bir indirime gitmesini büyük ölçüde fiyatladı. Yıl sonuna kadar ikinci bir indirim olasılığı da konuşuluyor. Buna rağmen devlet tahvillerinin faizleri yükseldi; bu durum küresel risk iştahındaki düşüşe bağlanıyor.

ABD tarafında yatırımcılar, Donald Trump’ın yaptığı "Powell’ı görevden almayacağım" açıklamasının ardından, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine yönelik beklentilerini bir miktar geri çekti. Bu gelişme, küresel piyasaların daha temkinli bir görünüm sergilemesine neden oldu.

AVRUPA CEPHESİNDE ŞAHİNLİK SÜRÜYOR

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası’ndan gelen mesajlar, faiz indirimi konusunda çok daha temkinli olunacağına işaret ediyor. ECB yetkililerinin şahin tutumu, Euro Bölgesi'nde ek faiz indirimleri ihtimalini zayıflattı. Bu da Avrupa genelinde tahvil getirilerinin yukarı yönlü hareketini destekledi.

İngiltere tahvillerindeki yükseliş, yalnızca yerel ekonomik gelişmelerle değil, aynı zamanda küresel dinamiklerle de doğrudan bağlantılı. Piyasalarda temkinli bir havanın hâkim olduğu bu dönemde yatırımcılar, merkez bankalarının atacağı adımları yakından izliyor.

Ekonomik göstergelerle uyumsuz seyreden tahvil piyasası, yatırımcıların belirsizlik karşısında nasıl pozisyon aldığını açık biçimde yansıtıyor. Özellikle İngiltere’nin büyüme hamlelerine dair net bir tablo oluşmadan, tahvil faizlerindeki dalgalanmanın sürmesi bekleniyor.

İngiltere Merkez Bankası’nın bir sonraki para politikası toplantısı ve o gün açıklanacak yeni projeksiyonlar, hem tahvil piyasası hem de sterlin üzerindeki etkileriyle yakından takip edilecek. Özellikle çekirdek enflasyonda gerilemenin sürmesi, politika yapıcıların elini rahatlatabilir. Ancak büyüme dinamiklerindeki zayıflık, piyasalarda erken gevşeme beklentilerini daha da güçlendiriyor.

Sonuç olarak, sıcak havaya rağmen ekonomide serin rüzgârlar esmeye devam ediyor. Tahvil piyasasında yaşanan bu sürpriz yükseliş, yatırımcıların önümüzdeki aylarda daha fazla temkinli hareket edeceğinin işareti.