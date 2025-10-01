Londra'da Afrikalı göçmen İngiliz'in saatini çalmak arkasından kovaladı! Havalimanındakiler film izler gibi izledi

Londra'da gündüz vakti bir hırsızlık girişimi yaşandı. Kimliği belirsiz bir kişi, bir İngiliz vatandaşının kolundaki Rolex saati çalmaya teşebbüs etti.

Çevredeki insanların duruma müdahale etmediği ve olayı izlemekle yetindiği gözlemlendi. Bu olay, Birleşik Krallık'taki kamu güvenliği ve suç oranları hakkındaki endişeleri artırdı.

Bu ilginç yaşanan olayda, bir İngiliz'in kolundaki Rolex saati gündüz vakti çalmaya teşebbüs emesi gündem oldu.

Görenlerin müdahale etmeyip sadece izlemesi dikkat çekti.

Sosyal medyada birçok kullanıcı olaya yorum yaptı.

İşte o yorumlar:

"Sanki biz de çok farklı!"

"Bu çalmak değil hocam alenen gasp"

"Bugün greggste sandviç yerken dükkana girip soyup çıktılar kimse bisey yapmadı çok şaşırdım"

"Heryer kaynıyor huzurlu bi yer yok mu ya"