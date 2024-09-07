Londra’da binlerce kişi Filistin için yürüdü: "Nehirden denize Filistin özgür olacak"

İsrail karşıtı ve Filistin yanlısı sloganlar atan göstericiler, Kensington Sarayı yakınlarındaki İsrail Büyükelçiliği’ne doğru yürüdü.
Kalabalık, "Nehirden denize Filistin özgür olacak" ve "Derhal Ateşkes" sloganlarıyla İngiltere’nin İsrail’e silah ihracatını durdurmasını talep etti.
Yürüyüşe Ortodoks Yahudi cemaatinin bazı üyeleri de destek vererek, “Filistin, egemenliğine geri dönsün” ve “İsrail Devleti, Yahudi halkını temsil etmiyor” yazılı pankartlar taşıdı.
Göstericiler, Gazze’deki zulmün sona ermesi çağrısında bulundu.