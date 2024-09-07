Londra’da binlerce kişi Filistin için yürüdü: "Nehirden denize Filistin özgür olacak"

Londra’da binlerce kişi Filistin için yürüdü: "Nehirden denize Filistin özgür olacak"
Kaynak: AA

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen Filistin’e destek yürüyüşüne binlerce kişi katıldı.

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Londra’da binlerce kişi Filistin için yürüdü: "Nehirden denize Filistin özgür olacak" 1

İsrail karşıtı ve Filistin yanlısı sloganlar atan göstericiler, Kensington Sarayı yakınlarındaki İsrail Büyükelçiliği’ne doğru yürüdü.

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Londra’da binlerce kişi Filistin için yürüdü: "Nehirden denize Filistin özgür olacak" 2

Kalabalık, "Nehirden denize Filistin özgür olacak" ve "Derhal Ateşkes" sloganlarıyla İngiltere’nin İsrail’e silah ihracatını durdurmasını talep etti.

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Londra’da binlerce kişi Filistin için yürüdü: "Nehirden denize Filistin özgür olacak" 3

Yürüyüşe Ortodoks Yahudi cemaatinin bazı üyeleri de destek vererek, “Filistin, egemenliğine geri dönsün” ve “İsrail Devleti, Yahudi halkını temsil etmiyor” yazılı pankartlar taşıdı.

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Londra’da binlerce kişi Filistin için yürüdü: "Nehirden denize Filistin özgür olacak" 4

Göstericiler, Gazze’deki zulmün sona ermesi çağrısında bulundu.

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Londra’da binlerce kişi Filistin için yürüdü: "Nehirden denize Filistin özgür olacak" 5
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Londra’da binlerce kişi Filistin için yürüdü: "Nehirden denize Filistin özgür olacak" 6
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Londra’da binlerce kişi Filistin için yürüdü: "Nehirden denize Filistin özgür olacak" 7
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Londra’da binlerce kişi Filistin için yürüdü: "Nehirden denize Filistin özgür olacak" 8
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Londra’da binlerce kişi Filistin için yürüdü: "Nehirden denize Filistin özgür olacak" 9
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Londra’da binlerce kişi Filistin için yürüdü: "Nehirden denize Filistin özgür olacak" 10
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Londra’da binlerce kişi Filistin için yürüdü: "Nehirden denize Filistin özgür olacak" 11
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Londra’da binlerce kişi Filistin için yürüdü: "Nehirden denize Filistin özgür olacak" 12
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