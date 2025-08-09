Londra’da Gazze protestosuna polis müdahalesi! Çok sayıda gözaltı...

Kaynak: DHA
İngiltere’nin başkenti Londra’da, Gazze’ye destek amacıyla yapılan protestoya güvenlik güçleri müdahalede bulundu.

Parlamento Meydanı’nda toplanan yüzlerce eylemci, Filistin Eylem Hareketi’ne yönelik yasağın kaldırılmasını talep ederek “Yasağı Kaldır” sloganıyla gösteri düzenledi.

Protestoya katılan kalabalık, Gazze’de yaşananlara dikkat çekmek ve yasaklanan gruba destek vermek amacıyla bir araya geldi.

Polis ekipleri, göstericilere dağılmaları yönünde uyarılarda bulunduktan sonra müdahalede bulunarak 50'den fazla kişiyi gözaltına aldı.

Yetkililer, gözaltı sayısının artabileceğini belirtti ve olayla ilgili sürecin takip edildiğini açıkladı.

