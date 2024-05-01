Londra'daki 1 Mayıs kutlamalarında Gazze'de ateşkes çağrısı

İşçi sendikaları ve sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde, Clerkenwell Green'de toplanan kalabalık, Trafalgar Meydanı'na doğru yaklaşık 3 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdi
Polis, yürüyüş güzergahında ve meydanda geniş güvenlik önlemleri alarak, trafiği kısmen veya tamamen kapattı.
Yürüyüş boyunca "Hemen ateşkes", "Özgür Filistin" ve "İsrail'i silahlandırmayı bırakın" gibi sloganlar eşliğinde Filistin bayrakları taşındı.
Trafalgar Meydanı'ndaki konuşmalarda, Filistin bayrağının global dayanışmanın bir simgesi olduğu vurgulandı.
Filistin'in İngiltere'deki Misyon Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot, Gazze'deki durumu soykırım olarak nitelendirdi ve İsrail'in müttefiklerinin desteğini çekmesi halinde bu durumun sona ereceğini belirtti.
Ayrıca, İngiltere'deki hayat pahalılığı ve çalışan haklarına dair sorunlar da gündeme geldi.
Kamu ve Ticari Hizmetler Sendikası Genel Sekreteri Fran Heathcote, yaşam standartlarının düşüşünü ve grevlerin önemini dile getirdi.
Heathcote, Minimum Hizmet Seviyesi Yasası'nın grev hakkını kısıtladığını ve doğru ücret artışı sağlanana kadar grevlerin devam edeceğini ifade etti.