Londra'daki 1 Mayıs kutlamalarında Gazze'de ateşkes çağrısı

Londra'daki 1 Mayıs kutlamalarında Gazze'de ateşkes çağrısı
Kaynak: AA
Londra'da 1 Mayıs kutlamaları sırasında, göstericiler Filistin'e destek ve Gazze için ateşkes çağrısında bulundu.
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Londra'daki 1 Mayıs kutlamalarında Gazze'de ateşkes çağrısı 1

İşçi sendikaları ve sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde, Clerkenwell Green'de toplanan kalabalık, Trafalgar Meydanı'na doğru yaklaşık 3 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdi

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Londra'daki 1 Mayıs kutlamalarında Gazze'de ateşkes çağrısı 2

Polis, yürüyüş güzergahında ve meydanda geniş güvenlik önlemleri alarak, trafiği kısmen veya tamamen kapattı.

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Londra'daki 1 Mayıs kutlamalarında Gazze'de ateşkes çağrısı 3

Yürüyüş boyunca "Hemen ateşkes", "Özgür Filistin" ve "İsrail'i silahlandırmayı bırakın" gibi sloganlar eşliğinde Filistin bayrakları taşındı.

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Londra'daki 1 Mayıs kutlamalarında Gazze'de ateşkes çağrısı 4

Trafalgar Meydanı'ndaki konuşmalarda, Filistin bayrağının global dayanışmanın bir simgesi olduğu vurgulandı.

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Londra'daki 1 Mayıs kutlamalarında Gazze'de ateşkes çağrısı 5

Filistin'in İngiltere'deki Misyon Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot, Gazze'deki durumu soykırım olarak nitelendirdi ve İsrail'in müttefiklerinin desteğini çekmesi halinde bu durumun sona ereceğini belirtti.

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Londra'daki 1 Mayıs kutlamalarında Gazze'de ateşkes çağrısı 6

Ayrıca, İngiltere'deki hayat pahalılığı ve çalışan haklarına dair sorunlar da gündeme geldi.

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Londra'daki 1 Mayıs kutlamalarında Gazze'de ateşkes çağrısı 7

Kamu ve Ticari Hizmetler Sendikası Genel Sekreteri Fran Heathcote, yaşam standartlarının düşüşünü ve grevlerin önemini dile getirdi.

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Londra'daki 1 Mayıs kutlamalarında Gazze'de ateşkes çağrısı 8

Heathcote, Minimum Hizmet Seviyesi Yasası'nın grev hakkını kısıtladığını ve doğru ücret artışı sağlanana kadar grevlerin devam edeceğini ifade etti.

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Londra'daki 1 Mayıs kutlamalarında Gazze'de ateşkes çağrısı 9
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Londra'daki 1 Mayıs kutlamalarında Gazze'de ateşkes çağrısı 10
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Londra'daki 1 Mayıs kutlamalarında Gazze'de ateşkes çağrısı 11
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