Londra’dan İstanbul’a uzandı! Yeni akım içkisiz sabah partisi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Los Angeles ve Londra’da başlayan içkisiz sabah partileri akımı İstanbul’a kadar uzandı. Güne sağlıklı ve enerjik bir başlangıç yapmak isteyenler sabah saat 08.00’de DJ müziği eşliğinde eğleniyor.

İçkisiz sabah partileri, hızla popülerleşiyor. İstanbul’un gözde semtlerinden Bebek’teki bir mekanda sabah saat 08.00-09.00 arasında düzenlenen etkinlik dikkat çekti.

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EĞLENCE RUTİNİ GECEDEN GÜNDÜZE KAYDI

Genellikle sabah saat 08.00’de başlayan bu partileri daha çok DJ müziği eşliğinde, spor yapılıyor. İçkisiz eğlence partileri özellikle akşam ve gece saatlerinde yoğun duman ve alkol kokusu içinde eğlenmek istemeyen kişilerin ilgisini çekiyor. Sabahları kahve eşliğinde enerjik bir başlangıç yapmak isteyenler, içkisiz sabah partilerine yöneliyor.

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SLOW BEBEK İSİMLİ MEKANDA İÇKİSİZ BİR PARTİ DÜZENLEDİ

İstanbul’un Bebek semtinde bulunan Slow Bebek isimli mekan, sabah saat 08.00-09.00 arasında içkisiz bir parti düzenledi.

Yoğun ilgi gören etkinlik, katılımcılar kahve ve smoothie eşliğinde dans edip spor yaparak geçiyor.

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