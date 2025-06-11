Londra'nın Müslüman belediye başkanı şövalye oldu

Londra Belediye Başkanı Sadık Han, Mayıs 2024'teki üçüncü dönem seçim zaferinin ardından 10 Haziran 2025 Salı günü Buckingham Sarayı'nda Kral III. Charles tarafından resmen şövalye ilan edildi. İşçi Partili politikacı Sadık Han, bu anı "gerçekten alçakgönüllülük verici bir an" olarak tanımlarken, eleştirenler kararı "başarısızlığın ödülü" olarak nitelendirdi ve bu durum ülke genelinde sert bir siyasi tartışma başlattı.

"HAYATIMIN ONURU"

Artık Sir unvanı ile anılacak olan Sadık Han, 54 yaşında, "siyasi ve kamusal hizmetleri" nedeniyle Kral'ın Yeni Yıl Onur Listesi'nde yer alarak şövalyelik unvanı alan ilk Londra belediye başkanı oldu. Geleneksel kılıç töreninde Kral'ın önünde diz çöktükten sonra Sadık Han, "Sevdiğim şehre hizmet etmek hayatımın onurudur… Başkentin tüm topluluklarının hak ettiği daha adil, daha güvenli, daha yeşil ve daha müreffeh Londra'yı inşa etmeye devam edeceğim" dedi. Basına konuşan Sadık Han ayrıca, "Tooting'de bir sosyal konut sitesinde büyürken, bir gün Londra Belediye Başkanı olarak bu büyük onuru alacağımı asla hayal edemezdim… Bunun başkalarına ilham vermesini umuyorum" ifadelerini kullandı.

MUHAFAZAKARLARDAN SERT ELEŞTİRİLER

Sağ kanat eleştirmenler, özellikle suç ve barınma konularındaki sicili nedeniyle Sadık Han'ı hedef aldı. Gölge İçişleri Bakanı Chris Philp, The Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, "Londralılar, başarısızlık sicilinin ödüllendirilmesine haklı olarak öfkelenecekler" dedi. Philp, "Bu, belediye vergilerinde yüzde 70'in üzerinde artışla, bıçaklı saldırılarda patlama ve bar ile restoranları boğan bürokratik engellerle karşılaşan Londralılara atılan bir tokat" diye ekledi.

BÖLÜCÜ POLİTİKALAR GÜNDEMDE

Sadık Han'ın görevinin belki de en tartışmalı yanı, Londra'nın Ultra Düşük Emisyon Bölgesi Ulez'in genişletilmesi oldu. Çevre grupları tarafından övgüyle karşılanırken, bu karar sert bir tepkiyle karşılaştı. Protestocular sokağa döküldü, trafik kameralarına zarar verdi ve Sadık Han'ı kamuoyunun görüşlerini göz ardı etmekle suçladı. Muhafazakar aktivist Howard Cox, GB News'e konuşmasında, "Halk istişarelerini görmezden geldi… İki kişiden üçü Ulez'e karşı. O sadece 'unutun gitsin, devam ediyoruz' dedi" diye belirtti. Cox ayrıca, "Bu adamın başarısızlığın ödüllendirilmesi beni çok duygulandırdı, çok üzdü ve fiziksel olarak hasta etti" dedi. Cox, ayrıca bıçaklı saldırıların yüzde 54 arttığı, her saat tecavüz vakalarının bildirildiği, trenlerin grafitilerle kaplı olduğu, Yahudilerin Londra'ya gitmekten korktuğu ve uygun fiyatlı konut inşa edilmediği gibi "şok edici istatistikler" de sundu.

Sir Sadık Han, 2016'da göreve geldiğinden beri, en son 2024'te olmak üzere seçmenlerin güvenini defalarca kazandı. Destekçileri, daha temiz hava için yaptığı çabaları, kapsayıcı politikaları ve Overground hatlarının yeniden adlandırılması gibi ulaşım yeniliklerini örnek gösteriyor. Ayrıca, Thames Nehri'ni 10 yıl içinde yüzülebilir hale getirme sözü de verdi.