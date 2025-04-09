Los Angeles 2028'de 3x3 basketbolda devrim: Takım sayısı 12'ye çıktı

Kaynak: DHA
Los Angeles 2028'de 3x3 basketbolda devrim: Takım sayısı 12'ye çıktı

IOC, Los Angeles 2028'de 3x3 basketbolda takım sayısını 12'ye çıkardı. FIBA yetkilileri kararı "sporun gelişimi için dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Los Angeles 2028 Oyunları'nda 3x3 basketbol turnuvalarında erkekler ve kadınlarda takım sayısının 8'den 12'ye çıkarıldığını duyurdu. Bu kararla birlikte daha fazla ülke Olimpiyat sahnesinde yer alma fırsatı bulacak.

FIBA'DAN COŞKULU AÇIKLAMA

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani, "Bu karar, kentsel basketbol disiplininin yaygınlaşması için büyük motivasyon oldu" dedi. FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ise "Los Angeles'ın ikonik basketbol kültüründe unutulmaz bir spor festivali yaşanacak" ifadelerini kullandı.

DETAYLAR BELLİ OLACAK

Turnuvanın müsabaka formatı ve eleme sistemiyle ilgili detayların ilerleyen dönemde açıklanacağı belirtildi.

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