Los Angeles küle döndü! Türk ünlülerin evleri ateş altında

Kaliforniya'da etkili olan şiddetli rüzgarlarla birlikte orman yangını hızla büyüdü ve Hollywood’a sıçradı. Yangın, ünlülerin göz alıcı villalarını tehdit ediyor. Paris Hilton, Mandy Moore ve Cary Elwes gibi dünyaca ünlü isimlerin evleri de yangından zarar gördü.

Bununla birlikte, Türkiye’den bazı ünlülerin de Los Angeles'ta lüks evlere sahip olduğu biliniyor. Yangının ardından gözler Türk ünlülere çevrildi.

TÜRK ÜNLÜLERİN EVLERİ DE TEHDİT ALTINDA

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal

2015 yılında Los Angeles’ta bir ev satın alan Kenan İmirzalıoğlu, iş seyahatleri nedeniyle evi sıkça kullanamıyordu ve bu yüzden arkadaşlarına açmıştı.

Ali Koç

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç, Kasım 2020’de şehrin en prestijli bölgesinde 14,5 milyon dolara bir malikane almıştı.

Çağatay Ulusoy

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy da Los Angeles’tan ev sahibi olan isimler arasında. 2020’de bölgede bir restoran açan Ulusoy, aynı zamanda burada bir ev satın aldı.

Serenay Sarıkaya

2018’de Kerem Bürsin ile Los Angeles’ta 2+1 bir daire satın alan Serenay Sarıkaya, bu ev için 500 bin dolardan fazla ödeme yapmıştı.

Tolga Sayışman

2015’te Los Angeles’taki Hermosa Beach’te 1 milyon 218 bin liraya ev alan Tolga Sayışman, dönemin kuruyla yaklaşık 430 bin dolar ödeme yapmıştı.

Kenan Doğulu ve Beren Saat

2014 yılında evlenen çift, 2018’de Los Angeles’tan 1 milyon 200 bin dolara bir ev satın almıştı.

Yangın, hem ünlülerin hem de bölgedeki diğer sakinlerin evlerini tehdit etmeye devam ediyor.