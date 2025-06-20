Los Angeles Lakers 10 milyar dolara satıldı

Los Angeles Lakers'ın çoğunluk hissesine sahip olan Buss ailesi, haklarını ABD'li Guggenheim Partners'ın CEO'su Mark Walter'a 10 milyar dolara sattı.

Dünyanın en çok takip edilen spor kulüplerinden biri olan Lakers'ı Buss ailesi 1979'da 67,5 milyon dolara satın alırken bu rakam enflasyon ile hesaplandığında bugünün 300 milyon dolarına denk geliyor. NBA tarihinin Boston Celtics'in (18) ardından en çok şampiyonluk kazanan takımı olan Los Angeles Lakers'ın (17) dünyanın her yerinden taraftarı bulunuyor.