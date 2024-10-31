Los Angeles taraftarları polisle çatıştı

Los Angeles Dodgers’ın New York Yankees'i yenerek Dünya Serisi'ni kazanmasının ardından, şehirde kutlama yapan taraftarlar ile polis arasında olaylar çıktı. Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), Çarşamba gece saatlerinde şehir merkezinde, 9. ve Flower caddeleri çevresinde toplanan “düşmanca” bir kalabalığın izinsiz bir toplantı oluşturduğunu belirtti. Bu bölgede güvenliği sağlamak amacıyla müdahaleye başlandı.

LAPD, sosyal medya üzerinden kalabalığa “Derhal bölgeyi terk edin ve polis emirlerine uyun” çağrısında bulundu. Polis müdahalesi sırasında, kalabalık doğuya, 8. Cadde'ye doğru hareket etmeye başladı. Polis, Olympic ve Grand caddelerinde bulunan memurların çeşitli projelere hedef olduğunu belirtti ve bu bölgeye ekstra güvenlik güçlerinin sevk edildiğini duyurdu. Bölgedeki halka, “Derhal bölgeyi terk edin ve polis emirlerine uyun” çağrısı tekrarlanmaya devam etti.

LAPD aynı zamanda, kutlamaların yakınında yağmalama olaylarının yaşandığını rapor etti. Merkezi Birim, sosyal medya üzerinden bazı kişilerin gözaltına alındığını duyurdu. Şehrin Belediye Başkanı Karen Bass, kutlamalar öncesi “şiddet kabul edilemez” uyarısında bulunmuştu. Bass, LAPD’nin taktiksel alarma geçtiğini ve şehrin çeşitli bölgelerinde iş yerleri ile halkın güvenliğini koruma amaçlı stratejik bir plan oluşturulduğunu ifade etti.

Şehir yetkilileri, taraftarların coşkusunu güvenli bir şekilde yaşamalarını sağlamak için bölgedeki güvenlik önlemlerini arttırdı.