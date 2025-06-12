Los Angeles ve Manisa ilişkisi!

Los Angeles’ta meydana gelen olaylar, Türkiye’yi göçmen sorunu açısından yakından ilgilendiriyor. ABD Başkanı Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla önce 2 bin civarında Ulusal Muhafızı bölgeye görevlendirdiğini açıklamış, daha sonra ilaveten 2 bin muhafızın ve 700 deniz piyadesi askerin daha görevlendirildiğini duyurmuştu.

Los Angeles, Grok’a göre yasal ve yasa dışı göçmenlerin yoğun olduğu bir "sığınak şehir" olarak bilinir. Grok, Los Angeles'taki sorunu şöyle özetliyor:

“Sorun, son dönemde ABD'nin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi tarafından düzenlenen geniş çaplı operasyonlar ve bu operasyonlara karşı gelişen protestolar etrafında yoğunlaşmaktadır. Özellikle Haziran 2025'te, Donald Trump yönetiminin düzensiz göçmenlere yönelik sert politikaları çerçevesinde Los Angeles'ta gerçekleştirilen baskınlar, şehirde büyük tepkilere ve sokak çatışmalarına yol açmıştır.

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi, Los Angeles'ın çeşitli bölgelerinde (Westlake, Pico-Union, Cypress Park, Fashion District gibi) yasa dışı göçmen çalıştırdığı iddia edilen iş yerlerine yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlemiştir. Bu operasyonlarda yaklaşık 44-118 düzensiz göçmen gözaltına alınmıştır. Operasyonlar, Trump'ın ‘toplu sınır dışı etme’ vaadine uygun olarak hızlandırılmıştır.

Protestolar zaman zaman şiddete dönüşmüş; göstericiler beton parçaları, molotof kokteylleri atmış, araçlar ateşe verilmiş ve bazı işletmeler yağmalanmıştır. Polis, göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla karşılık vermiştir.”

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Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, son olarak “vandalizm ve yağmacılığı durdurmak amacıyla” Salı günü şehir merkezinde 10 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, California eyaletine sağlanan bazı federal eğitim fonlarını kesmeyi değerlendirdiği bildirildi.

Haberde, California'daki devlet okullarının her yıl yaklaşık 8 milyar dolarlık federal fon aldığı ve bu kaynakların düşük gelirli öğrenciler ile engelli bireylerin eğitimi için kullanıldığı belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Kush Desai ise konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Hiçbir vergi mükellefi, ülkemizin çöküşünü finanse etmeye zorlanmamalı. Ancak California, enerji karşıtı, suç yanlısı, çocukları sakatlayan ve sığınak şehirleri destekleyen politikalarıyla tam olarak bunu yapıyor." ifadelerini kullandı.

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Türkiye’de Suriyeli göçmenlerin, Türk nüfusuna yakın hatta fazla olduğu iller var. Bu şehirlerde, her an Los Angeles olaylarına benzer olayların meydana gelme potansiyeli var. Buna karşılık, Birleşmiş Milletler ve AB, Türkiye’deki Suriyeli göçmenlere toprak edindirmek için özel projeler uyguluyor. Öyle ki bir projede pilot iller bile ilan edilmişti...

Hani Manisa’nın sevilen belediye başkanı Ferdi Zeyrek, evinin havuz sistemindeki elektrik kaçağı yüzünden hayatını kaybetti ya; aynı şehirde bir de göçmen kaçağı sorunu yaşanabilir!

Manisa Ticaret Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, geçen yıl BM’nin bir projesinden bahsetmiş, “Yunt Dağı’nda, Recepli, Örselli, Karavelli’de Suriyelilere yer verecekler” gibi ayrıntılar vermişti.

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Mehmet Yılmaz’ın ifşa ettiği proje, FAO’nun kendi sitesinde açıkladığı “Türkiye'de Suriyeli Mülteci Dayanıklılık Planı” idi. Projeyi AB ve Japonya finanse ediyordu.

FAO’nun raporunda, “2017’de başlayan planın 2019-2020 aşamasında, Türk yetkililerle yakın iş birliği içinde çalışarak, Suriye Arap Cumhuriyeti'ndeki krizden etkilenen 60 binden fazla Suriyeli ve ev sahibi topluluk hanesinin dayanıklılığını artırmaya çalışıyor. Plan Türkiye'nin yüksek nüfusa sahip illerini kapsıyor. Avrupa Birliği’nin Madad Fonu olarak da bilinen Suriye Krizine Yanıt Bölgesel Güven Fonu ve Japonya'nın katkıları ile Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Bakanlığı ortaklığına teşekkür ederiz.” denilmişti.

19 Ağustos 2022 tarihli Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sayfasında, da “Türkiye çapında toplam 10 ilde; Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kilis, Manisa, Şanlıurfa ve Van’da yürütülecek olan proje için verilecek eğitimlerde ilk ders zili Bursa'da çaldı.” bilgisi verilmişti!

Yani ABD, göçmenlerden kurtulmaya çalışıyor. Türkiye ise göçmenleri toprak sahibi yapmak için BM projelerini uygulanıyor...