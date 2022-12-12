Los Angeles’ın ilk kadın belediye başkanı görevine başladı

Bass, Los Angeles’ın ilk kadın ve 1993’te emekli olan Tom Bradley’den sonra ikinci Siyah belediye başkanı olma unvanını taşıyor.



69 yaşındaki Bass, yarışa, artan ırksal bölünmeler ve toplumsal huzursuzluk sebebi ile katıldığını söyledi.



Los Angeles sakinleri, ırksal gerilimler, artan evsizlik ve Corona virüsü vakalarında yeni bir artışla mücadele ederken, Bass seçilmiş liderler arasında fikir birliği oluşturma sözü verdi.



Los Angeles’ta evsizlikle mücadele için olağanüstü hal ilan etti



Los Angeles Evsiz Hizmetleri Kurumu’nun Eylül ayı raporuna göre, Los Angeles’ta yaklaşık 69 bin kişi evsiz. Los Angeles sakinlerine göre de şehrin en büyük ve en köklü problemi evsizlik ve evsizler.



Bass da dünkü törende yaptığı konuşmada, belediye başkanı olarak ilk işinin evsizlik konusunda olağanüstü hal ilan etmek olacağını söyledi ve ilk yılında 17 bin evsiz için ev bulma sözü verdi.



Bass, konuşmasının devamında, “Sokaklarda yaşayan Los Angeles sakinlerini bir çatı altına sokacak ve şehrimizi yeni bir yöne taşıyacaksak, şehrimizi ve ilçemizi birleştirmek için tek bir stratejimiz olmalı” dedi ve şehrin evsizlik sorununun çözümüne, eyaleti, federal hükümeti, özel sektörü ve diğer tüm paydaşları dahil etme sözü verdi.



Bass, bugün de göreve başlayarak evsizlerle mücadele için olağanüstü hal ilan etti.

“Los Angeles sokaklarında daha fazla polis görev yapacak”



Geçen Eylül ayında Karen Bass’in Los Angeles’taki evi hırsızlar tarafından soyulmuştu. Uzun süredir suç önleme politikalarının savunucusu da olan Bass, sokaklarda daha fazla polis memuru görevlendirme sözü verdi.



Eski bir Demokrat Kongre üyesi olan Bass, milyarder müteahhit Rick Caruso’ya karşı, çetin bir yarışta seçimi kazanmıştı. Bass, dört milyon nüfuslu bir şehir olan Los Angeles’ta belediye başkanlığı koltuğunu, görev süresi dolan Eric Garcetti’den devraldı.