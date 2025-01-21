Los Angeles’ta ‘en yüksek seviye kırmızı bayrak’ uyarısı yapıldı!

Kaynak: DHA
Los Angeles’ta ‘en yüksek seviye kırmızı bayrak’ uyarısı yapıldı!

ABD'nin Los Angeles kentinde bölgedeki hava kuruluğu ve düşük nem dolayısıyla 'en yüksek seviye kırmızı bayrak' uyarısı yapıldı.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'nin yayımladığı ‘kırmızı bayrak’ uyarısına göre, Ventura ve Los Angeles'ın büyük kısmının yangın tehlikesi altında olduğu belirtildi. Ventura ve Los Angeles'ın kuzeydoğusundan gelen kuvvetli rüzgarların hızının sahil bölgelerinde saatte yaklaşık 100 kilometreye ulaşabileceği kaydedilen uyarıda, nem oranının yüzde 5-15 ortalamasında olduğu bildirildi. Uyarıda, bu hava koşullarının bir bölgede başlayabilecek küçük çaplı yangınları güçlendirerek yayılmasını artırabileceği bilgisi paylaşıldı.

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