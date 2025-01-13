Los Angeles’taki yangın felaketinde ölü sayısı artıyor: Yerli ve yabancı hangi ünlü isimlerin evleri yandı?

Los Angeles Bölgesi Adli Tıp Kurumu’ndan yapılan açıklamada, yangınlarda 24 kişinin hayatını kaybettiği, bunlardan 16’sının Eaton bölgesinde, 8’inin ise Palisades’te yaşamını yitirdiği bildirildi. Ayrıca, 16 kişiden hala haber alınamadığı ve bu sayının artabileceği belirtildi.

150 BİN KİŞİYE TAHLİYE EMRİ

Yangınlar nedeniyle yaklaşık 150 bin kişiye tahliye emri verildi ve 700’den fazla bölge sakini barınaklara yerleştirildi.

Kaybolanlar için ihbar merkezi kurulurken, tahliye edilenlerin evlerinin hasar tespitine yönelik çevrim içi bir veri tabanı oluşturuldu.

Yetkililer, 15 Ocak’a kadar devam etmesi beklenen rüzgarın yangının şiddetini artırabileceği uyarısında bulundu. Rüzgarların yeniden hızlanacağı ve saatte 96 km/s hıza ulaşacağı bildirildi.

EVLERİ YANAN YABANCI ÜNLÜ İSİMLER

Los Angeles’taki büyük yangında, ünlü isimlerin evleri de küle döndü.

Bu isimler arasında Hollywood’un ünlü oyuncuları Anthony Hopkins, Jeff Bridges, Billy Crystal, John Goodman, Leighton Meester, Adam Brody, Paris Hilton, Mel Gibson ve Joe Rogan yer alıyor. Mel Gibson, Austin’de podcast kaydına gittiği sırada Malibu’daki evini kaybettiğini duyurdu.

TÜRK ÜNLÜLERİNİN EVLERİ DE YANDI

Yangın Türk ünlülerinin de evlerine zarar verdi. Los Angeles’tan yatırım ve kullanım amacıyla gayrimenkul alan ünlüler arasında Ali Koç, Serenay Sarıkaya, Kenan İmirzalıoğlu, Çağatay Ulusoy, Tolgahan Sayışman, Beren Saat, Kenan Doğulu ve Turabi Çamkıran’ın evleri de yangında hasar gördü.