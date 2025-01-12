Los Angeles'taki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Los Angeles'taki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi

LOS Angeles'taki orman yangınları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.Y

Los Angeles'taki orman yangınları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Yetkililer, ABD'nin Los Angeles şehrinde çıkan orman yangınlar nedeniyle 16 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Şehrin yönetim kurulu ülkenin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump'a bölgeyi ziyaret etmesi ve destek olması için çağrı yaptı. Bölge itfaiyesi, şiddetli rüzgar nedeniyle yangının etkisinin çarşamba gününe kadar sürebileceğini açıkladı. Alevler nedeniyle 10 binden fazla yapı tahrip olurken, çok sayıda insan bölgeden tahliye edildi.

Los Angeles'taki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi

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