Lösemili çocuklar doyasıya eğlendi

Aydın'da lösemi tedavisi gören çocuklar için Sosyal Bilgiler öğretmeni ve yüksek lisans öğrencisi Elif Berber tarafından moral etkinliği düzenlendi. Gönüllülük esasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, bir araya gelen minikler doyasıya eğlendi.

Yüz boyama, sosis balon yapımı ve balon şovları gibi çeşitli aktivitelerin yer aldığı etkinlik renkli görüntülere sahne olurken keyifli vakit geçiren ve tedavi sürecinde olan çocuklar için etkinlik moral kaynağı oldu. Program boyunca Elif Berber, çocuklarla yakından ilgilenerekan etkinlikte, yüzleri boyanan ve balonlarla oynayan çocuklar neşeli anlar yaşadı.

Etkinlik sonunda çocuklara balonlar dağıtıldı. Tamamen gönüllülük esasına dayanan etkinlik, çocukların hafızasında güzel bir hatıra olarak yer ederken, farkındalık oluşturan etkinlik için Berber'e teşekkür ettiler.