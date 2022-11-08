Lösemili Delal ilik nakli bekliyor

Delal Hasdemir'e, rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastanede lösemi teşhisi konuldu.

İstanbul Göztepe Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden geç kız ve ailesi duyarlı vatandaşları kan vermeye çağırdı.

İlik nakline ihtiyacı bulunan Delal için ailesi, tüm yakınlarını harekete geçirirken, duyarlı vatandaşları uygun iliğin bulunması amacıyla kan bağışına çağırdı.

Uzmanlar kök hücre bağışcısı olmak isteyen 18-50 yaş arası kronik bir rahatsızlığı bulunmayan kişilerin en yakın Kızılay'a gidip 3 küçük tüp kan vermelerinin yeterli olduğunu bildiriyor.

Genç kızın sağlığına kavuşmasını sağlayacak uygun ilik bulunması için sosyal medyadan binlerce paylaşım yapıldı.