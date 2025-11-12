İki yıl önce okulda fenalaşmasının ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Araştırma Hastanesi’nde lösemi teşhisi konulan Masal, uzun ve zorlu bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Doktorlarından "artık iyisin" haberini alan küçük Masal, ailesi ve sevenleriyle birlikte bu mutluluğunu Söke Belediye Meydanı’nda kutladı.



Masal’ın sevincine ortak olmak isteyen Germencik Yörükler Derneği Kadın Kolları Söke Şubesi, "Lösemi Bitti" temasıyla anlamlı bir etkinlik organize etti. Etkinlikte gökyüzüne bırakılan turuncu balonlar, hem Masal’ın yeniden doğuşunu simgeledi hem de lösemiyle mücadele eden tüm çocuklara umut mesajı taşıdı.



Etkinliğin öncülerinden Zeynep Sungurhan, "Masal iki yıl önce lösemi hastasıydı. Tedavi sürecinde büyük bir azim gösterdi, hiç pes etmedi. Bugün burada hep birlikte ‘lösemi bitti’ diyoruz. Katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi. Küçük Masal ise yüzündeki tebessümle kısaca, "Çok mutluyum" diyerek sevincini paylaştı.



Turuncu balonların süslediği gökyüzü, Masal’ın iyileşme hikayesiyle birlikte umut ve dayanışmanın da sembolü oldu.