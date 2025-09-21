Lösemiyi atlatan Talha Sıraç polis ağabeyleriyle balon uçurdu

Erzurum'da lösemi hastalığını atlatan Talha Sıraç Bayraktutar için balon ve uçurtma etkinliği düzenlendi. 7 yaşındaki Talha Sıraç'ın zorlu tedavi sürecindeki azmi ve umut dolu yürüyüşü, il protokolünün de katıldığı etkinlikle kutlandı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesine Narmanlı Camii avlusunda ailesi ve arkadaşlarıyla toplanan Talha Sıraç'ı, Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay ile Emniyet Müdürü Onur Karaburun da yalnız bırakmadı.

Polis motosikletine binen Talha Sıraç, polis telsizinden anons yaparak polisler için dua etti. Kendisinin de büyüyünce polis olmak istediğini söyleyen çocuk, "Çok eğlenceliydi. Öncelikle tüm polis ağabeylerime ve ablalarıma çok teşekkür ediyorum. Bu eğlenceli günümde yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm arkadaşlarım da bir an önce iyileşirler inşallah. Büyüyünce polis olmak istiyorum" dedi.

Sıraç'ın annesi Serpil Bayraktutar ise, "Emniyet müdürümüze valimize hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Emniyet Müdürü Onur Karaburun da "Güzel, mutlu bir günde bizimle beraber olmak istediği için ben de ailesine ve kendisine teşekkür ediyorum. Polis olma hayali de var inşallah yanında olacağız. Koşa koşa geldik. Biz vatandaşımızın iyi günde kötü günde hep yanında olmak istiyoruz. Gönül istiyor ki hep güzel günlerde beraber olalım. Böyle bir davet aldığımız için şükranlarımı sunuyorum. Her zaman görüşeceğiz" dedi.

Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay ise, "Bugün çok güzel bir gün mutluyuz. Ailenin böyle bir talebi oldu. Valimiz Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla emniyet teşkilatımızla bugün geleceğin polisi olmak isteyen Talha Sıraç, polis ağabeyleriyle beraber olmak istedi. Ailemiz uzun ve zorlu bir süreçten geçti. Hastalıklarla mücadele eden çocuklarımıza, ailelerimize duacıyız" diye konuştu.