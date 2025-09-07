Lösemiyi yenen Ali Demir’e Mudanya’da balonlu sürpriz!

Lösemiyle dokuz ay mücadele eden 11 yaşındaki Ali Demir Yakalı, Mudanya 7. Kitap Fuarı’nda sürpriz bir kutlamayla karşılandı. Ailesiyle fuara katılan Demir için yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı, duygusal anlar yaşandı.

Tedavisi tamamlanan Ali Demir, annesi Özlem, babası Birkan ve kız kardeşi Elif ile Ankara’dan Mudanya’daki evine döndü. Mütareke Meydanı’nda balonlu kutlama, 11 yaşındaki Demir’i çok heyecanlandırdı.

Sürpriz için Mudanyalılara çağrı yapan Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, “Demir bizim kahramanımız. Ama Elif de ağabeyinin en büyük kahramanı. İki kardeşin dayanışması hepimize umut verdi. Evine hoş geldin Demir” dedi.

Dalgıç, Demir’e kitap hediye ederek, tedavi sürecinde iki yıl okuldan uzak kalacak çocuk için herkese kitap ve dergi gönderme çağrısı yaptı.

“LÖSEV’in desteğiyle Ankara LÖSANTE Hastanesi’ne sevk edildik”Süreci anlatan anne Özlem Yakalı, “18 Aralık 2024’te tanı kondu. Önce Bursa Uludağ Üniversitesi’nde ilk protokolümüzü aldık. Fakat Demir’in durumu her gün kötüye gidiyordu. O sırada LÖSEV’in desteğiyle Ankara LÖSANTE Hastanesi’ne sevk edildik” dedi.

LÖSEV’in tüm süreçte destek olduğunu belirten Yakalı, “Sürecimiz dokuz ayda nakil ile bitti. 8 yaşındaki kızım Elif, ağabeyine 12’de 12 uyum ile donör oldu ve kök hücre naklimiz gerçekleştirildi. Kızım ağabeyinin ve bizim kahramanımız ve ağabeyini lösemi hastalığında şampiyon etti” ifadelerini kullandı.

Demir’in yazmayı ve okumayı sevdiğini söyleyen Yakalı, “İlkokulu birincilik ile bitirdi. Tedavi sürecinde anksiyeteye bağlı içe kapanma yaşadı. LÖSEV öğretmenleri, doktorlar ve hemşire desteği ile psikolojik tedaviyle rahatladı ve tekrar yazmaya başladı. Bu süreci bol bol yazarak, okuyarak, araştırma yaparak, derslerini çalışıp uzaktan sınav heyecanını yaşayarak atlattı” diye konuştu.