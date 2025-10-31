YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’te 2 - 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında lösemiyi yenen minikler için ücretsiz yamaç paraşütü etkinliği düzenlenecek.

Türk Hava Kurumu Bilecik Şubesi Sportif Havacılık Kulübü tarafından organize edilen etkinlik Meryem Dağı’nda gerçekleştirilecek.

Etkinlik ile ilgili yapılan duyuruda, "Bu hafta yeniden hayata tutunan minik kahramanlarımız ve onların güçlü aileleri için gökyüzünü açıyoruz. Gökyüzünde mutluluğu ve umudu birlikte yaşayalım! Çünkü umut paylaştıkça çoğalır"” denildi.