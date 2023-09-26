LÖSEV vatandaşları Anıtkabir'e davet ediyor

Çeyrek asrını kutlayan LÖSEV, Türkiye’nin 4 bir yanında sevgiye, iyiliğe, umuda ve mücadeleye inanan tüm vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıl dönümü için 30 Eylül’de Anıtkabir’de gerçekleşecek büyük buluşmaya davet ediyor.

LÖSEV vatandaşları Anıtkabir'e davet ediyor

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı LÖSEV, ailelerinden gençlerine, bağışçılarından gönüllülerine kadar binlerce kişiyi 30 Eylül’de Anıtkabir’de buluşturmaya hazırlanıyor.

LÖSEV’den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin derin ve güçlü kökleri, geniş ve sarsılmaz gövdesi sayesinde Vakfın kuruluşunun 25’inci yılını kutlamanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, lösemi tedavisinde yüzde 100 başarı hedefiyle çalıştıklarının altı çizildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi

"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında; sağlığın bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasına, sağlık sisteminde sosyal adalet ve eşitlik temelli politikalar geliştirilmesine, nitelikli insan gücü yetiştirilmesi ve iklim değişikliği nedeniyle sağlığın tüm bileşenlerinin olumsuz etkilediği günümüzde ekolojik tahribatın önlenmesine yönelik tüm çalışmalarda LÖSEV olarak var gücümüzle mücadelemizi sürdüreceğiz" denilen açıklamada, "25 yıllık yolculuğunda karşısına çıkan her zorluğu, sevgi, iyilik ve umutla besleyerek daha da büyük bir azme dönüştüren Büyük LÖSEV Ailesi olarak bizler, yaşama bağlanmak için var güçleriyle mücadele eden ülkemizin aydınlık yüzü çocuklarımızı, Lösemi ve kanserle olan mücadelesinde bir ağacın kökleri gibi sımsıkı sarıyor, medikal tedaviler ve maddi desteklerlerin yanı sıra çocuklarımızın kalplerine dokunuyoruz. Cumhuriyetimizden aldığımız güçle ve inançla, 30 Eylül’de Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, sevgi, saygı ve minnetlerimizi sunmak üzere Ankara’da Lösemi ve kanser hastası iyileşmiş çocuklarımız ve aileleri, iyileşmiş gençlerimiz, bağışçılarımız ve gönüllülerimizle Atamızın Huzurunda bir araya geliyoruz. 30 Eylül 2023 tarihinde, saat 15.00’te tüm halkımızı bu büyük buluşmaya davet ediyoruz"

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