LÖSEV'den Anıtkabir’e 100 bin kişilik ziyaret

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), daha önce tedavi gören çocukların aileleri ve gönüllülerin oluşturduğu yaklaşık 100 bin kişiyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Kanseri yenen Ceylin, "Benim iyileşmemi sağlayan LÖSEV'di. Her zaman maddi, manevi yanımızda oldu. En sevdiğim ikinci ailemdir" dedi. Kanser hastası eşiyle beraber LÖSEV’li olduğunu söyleyen bir yurttaş, "3 yıldır LÖSEV gönüllüsüyüm. 3 yıldan beri de Atatürk Anıtkabir'imize gelip ziyaretimizi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

LÖSEV’in lösemi mücadelecisi çocukları ve aileleri, iyileşmiş gençleri, yetişkin kanser hastaları ve gönüllüleriyle Cumhuriyet’in 102. yılında minnet ve saygılarını sunmak için Anıtkabir’i ziyaret etti. Törene, LÖSEV Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, Vakfın Yönetim Kurulu Üyeleri, lösemi ve kanser tedavisi gören çocukları, iyileşmiş gençleri, Aile Komiteleri, bağışçıları ve gönüllüleri olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 100 bine yakın kişi katıldı.

LÖSEV'liler Aslanlı Yol'dan ilerleyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ezer ve beraberindeki heyet, Atatürk'ün mozolesine LÖSEV motifli çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi ve Dr. Ezer, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ezer, Anıtkabir Özel Defteri’ne şu satırları yazdı:

"LÖSEV ailesi olarak bir kez daha sizin huzurunuza geldik kendi adımıza huzurlu ve mutluyuz. Geçen sene size itafen yazdığımız söylediğimiz gerçekleri dikkate almadılar. Huzurunuza başımız dik çıkamadık, üzgünüz. Siz yüz yıl sonrasını gören ve uyaran dünyadaki tek lidersiniz. İnanıyoruz ki uyuyan Türk gençliği uyanacak ve harekete geçecektir. Sevgi iyilik ve umut dolu mücadelemizde muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Ne mutlu Türküm diyene."

"Her zaman için LÖSEV LÖSEV LÖSEV diyoruz"

Kanser hastası eşiyle beraber LÖSEV’li olduğunu söyleyen bir yurttaş, "Her zaman o mutlu olduğu sürece ben mutluyum. Orada iyileşmesini gördüğümüz sürece yine mutluyuz. Onun için kendim gönüllüyüm. Aile olarak da destekliyoruz. 3 yıldır Lösev gönüllüsüyüm. 3 yıldan beri de Atatürk Anıtkabir'imize gelip ziyaretimizi yapıyoruz. Atamızı anıyoruz. Bizim de ikinci Atatürkümüz Üstün hocamız" dedi.

Yurttaş, LÖSEV adına çağrıda bulunarak, "Bir mesajımız var. Her zaman için LÖSEV LÖSEV LÖSEV diyoruz. İnşallah 400 kişilik hastanemiz açılışa çıkar. Ondan sonrası üniversitemiz bir tek imzaya kaldı. O da çıktıktan sonrası artık LÖSEV olacaktır. Biz Antalya'da bunun için çok çalışıyoruz. 20 dönüm bir arazi bulup Antalya'da hastanemizi kuracağız. Biz bunun andını içtik, yapacağız" diye konuştu.

"Benim iyileşmemi sağlayan LÖSEV'di"

Kanser teşhisi konmuş ve hastalığını yenmiş olan Ceylin de LÖSEV gönüllüsü olarak bugün Anıtkabir’i ziyaret edenler arasında yer aldı. Ceylin, şunları kaydetti:

"Bugün Ata’mızın yanında ve LÖSEV ailesi olarak her zaman Ata’mızın izinde olduğumuzu göstermek için ve adımızı duyurmak için buradayız. Ben çok küçüktüm 15 aylıktım. O yüzden ben çok hatırlamıyorum ama LÖSEV annemin her zaman yanındaydı. Onun en büyük destekçisi LÖSEV'di. Benim iyileşmemi sağlayan LÖSEV'di. Her zaman maddi manevi her zaman yanımızda oldu. Onların sayesinde iyileştim diyebilirim. En sevdiğim ikinci ailemdir. Her zaman öyle söylerim. Başta bizim gibi hasta çocuklara umut oluyoruz en başta. Özellikle ailelerinin. Her zaman ev ziyaretleri yapıyoruz. Ev ziyaretlerinde ailelere, ‘biz de iyileştik. Sizin oğlunuz, kızınız, çocuğunuz da iyileşir’ demek için sürekli onların yanında oluyoruz. Onları umut oluyoruz. Kendimizi tanıtıyoruz. Duyuru yapıyoruz sürekli bu konu hakkında."

"LÖSEV’in amacını bütün dünyaya, bütün Türkiye’ye ve bütün insanlara tanıtabilmek için buradayız"

Antalya'dan gelen LÖSEV gönüllüsü bir vatandaş, "Üstün hocamızın bize gösterdiği, öğrettiği hedefleri doğrultusunda hem LÖSEV’e destek olmak bütün hasta arkadaşlarımıza yardımcı olabilmek için biz sembol niyetiyle buradayız" dedi. Gönüllü vatandaş, şöyle devam etti:

"Üstün hocamızın gösterdiği bu emeklerin bir karşılığının olmasını istiyoruz. LÖSANTE hastanelerinin daha çok çoğalmasını istiyoruz. Daha çok hastaları iyileştirmek istiyoruz. Hasta demek istemiyorum aslında arkadaşlarımızın sağlıklarını bir an önce kavuşmalarını istiyoruz. Onlara destek olabilmek için buradayız. LÖSEV’in amacını bütün dünyaya, bütün Türkiye’ye ve bütün insanlara tanıtabilmek için buradayız.

Bir fiil üç yıldır LÖSEV’in işleyişin içerisindeyim. Maddi, manevi her türlü onların yanında olmaya çalışıyorum. Geçen yıl da buradaydım. Bence bu yıl o kalabalığı ikiye hatta üçe katlamış olabiliriz. Antalya’dan geliyorum geçen sene 18 otobüstük, bu yıl 25 otobüs olarak Türkiye rekorunu kırmışız. Bence bu yıl daha kalabalık olacak. Seneye daha çok, ondan sonraki senelerde daha çok olacak. Herkes LÖSEV’in amacını öğrenecek."