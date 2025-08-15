LÖSEV’den Bilecik Kent Konseyine ziyaret

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Eskişehir Bölge Ofisi yetkilileri Bilecik Kent Konseyini ziyaret etti.

Serhat Kaya / Bilecik / Yeniçağ

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Eskişehir Bölge Ofisi Bölge Koordinatör Yardımcısı Pınar Günaydın ve Aktif İletişim Personeli Merve Uyguroğlu Bilecik Kent Konseyini ziyaret ettiler.

Ziyarette LÖSEV ile Bilecik Kent Konseyi arasında yapılabilecek projeler değerlendirilerek karşılıklı fikir alış verişinde bulunuldu.

Bilecik Kent Konseyinden ziyaret ile ilgili yapılan açıklamada, “Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Eskişehir Bölge Ofisi'nden Bölge Koordinatör Yardımcısı Pınar Günaydın ve Aktif İletişim Personeli Merve Uyguroğlu ile bugün konseyimizde önümüzdeki aylarda ortak yapabileceğimiz projeler hakkında bir toplantı yaptık” denildi.

