Louvre Abu Dhabi sanat ve kültür dünyasının yeni merkezi oldu

Louvre Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi şehrinde 8 Kasım 2017’de açıldı. Fransız hükümetiyle yapılan 30 yıllık bir anlaşma sonucunda kurulan bu müze, Arap dünyasında türünün ilk örneği olarak kabul ediliyor. Müze, Saadiyat Adası'ndaki kültürel bölgede yer alıyor ve 10.000 yılı aşkın bir tarihe yayılan eserlerle insanlık tarihinin ortak mirasını sergilemeyi amaçlıyor.

Müzenin inşası, Fransız mimar Jean Nouvel tarafından gerçekleştirildi. Özellikle 180 metre genişliğindeki devasa kubbesi, yerel kültürden ilham alınarak tasarlandı. Yapının enerji verimliliği yüksek olup, doğal soğutma yöntemleri ve su tasarrufu sistemleri kullanılıyor. Louvre Abu Dhabi, 23 galeri ve toplamda 55 binaya sahip; bu sayede sanatı tarihsel süreç içinde, coğrafi sınırlar gözetmeksizin sunuyor.

FARKLI KÜLTÜRLERİN ESERLERİ

Louvre Abu Dhabi'nin koleksiyonunda, Piet Mondrian’ın ünlü Mavi, Kırmızı, Sarı ve Siyah Kompozisyonu, Hokusai'nin Kanagawa Dalgalı Ovası eseri ve Mali'den gelen bir antik heykel gibi pek çok önemli eser bulunuyor. Ayrıca 17. yüzyıldan kalma nadir bir dünya haritası ve X. yüzyıldan bir Mavi Kuran sayfası da sergileniyor. Ancak, bu görkemli koleksiyonun içinde yer alması beklenen bir eser var ki, merakla bekleniyor: Leonardo da Vinci'nin Salvator Mundi tablosu.

SALVATOR MUNDİ: KAYIP BİR ESER

Salvator Mundi, 2018’de 450 milyon dolara satın alınarak dünyanın en pahalı eseri unvanını kazanmıştı. Ancak, açılıştan bu yana müzede sergilenmesi beklenen tablo hala görülmedi. Müzeye ait resmi açıklamalara göre, eserin sergilenme tarihi belirsiz olarak ertelendi. Hakkında çıkan söylentiler arasında, tablonun Suudi Arabistan’a götürülüp, Prens Mohammed bin Salman’ın lüks yatı Serene'de saklandığı iddiaları da yer alıyor. Ancak, tablonun durumu ve akıbetiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

LOUVRE ABU DHABİ’NİN GELECEĞİ

Louvre Abu Dhabi, 2047 yılına kadar sürecek kültürel işbirlikleri ile dünya çapında büyük bir sanat merkezi olmayı hedefliyor. Müze, sadece Batı sanatını değil, dünyanın dört bir yanından gelen eserleri bir araya getirerek, kültürlerarası diyaloğu teşvik ediyor. Ancak, Salvator Mundi’nin kaybolması, bu büyük sanat kurumunun gölgesinde kalmasına neden olmuş durumda.