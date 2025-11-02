Fransa'nın başkenti Paris'te 19 Ekim'de tarihi eserlerin çalındığı Louvre Müzesi soygunuyla bağlantılı 1 kişi daha tutuklandı. Soygunla ilgili bu hafta gözaltına alınan 5 şüpheli hakim karşısına çıkarıldı.

3 kişi serbest bırakılırken, aralarında bir kadının da olduğu diğer 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Hakkında organize hırsızlık suçuna iştirak etmek ve suç örgütü kurmaktan soruşturma açılan 38 yaşındaki kadın tutuklandı. Böylece müze soygunuyla ilgili tutuklananların sayısı 3'e yükseldi.