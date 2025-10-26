Paris'in simgesi Louvre Müzesi, 19 Ekim sabahı tarihi bir soyguna sahne oldu. Ünlü Apollo Galerisi'ndeki Kraliyet mücevherlerinden dokuz değerli parça hedef alındı.

Hırsızlar, toplam sekiz mücevheri yedi dakika içinde çalarak kaçarken, İmparatoriçe Eugénie'ye ait bir taç hasarlı halde müzenin dışında bulundu. Çalınan eserlerin tahmini değeri 88 milyon euroyu buluyor.Fransa'yı sarsan bu olayda yeni bir gelişme yaşandı.

Le Parisien gazetesinin haberine göre, soyguna karıştığı düşünülen iki şüpheli, 30'lu yaşlarında erkekler olarak gözaltına alındı. Şüphelilerden biri, cumartesi akşamı Paris Charles de Gaulle Havalimanı'ndan Cezayir'e kaçmaya çalışırken yakalandı.

Diğerinin de benzer şekilde izlendiği belirtiliyor.Olayın yankıları sürüyor. Sayıştay'ın ön raporunda, müzenin güvenlik sistemlerindeki "sürekli ve önemli" gecikmeler nedeniyle ciddi açıklar olduğu vurgulandı.

Louvre Müdürü Laurence des Cars, 22 Ekim'de Senato Kültür Komisyonu'na verdiği ifadede sorumluluğunu kabul ederek Kültür Bakanı Rachida Dati'ye istifasını sundu. Ancak istifa kabul edilmedi. Müze, her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve 35 bin esere ev sahipliği yapan bir kültürel hazine olarak, bu soygunun şokunu atlatmaya çalışıyor.