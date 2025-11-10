Louvre Müzesi'ndeki gerçekleştirilen soygunun yaşandığı gün The Associated Press'in fotoğraflarına yansıyan fötr şapkalı adam, sosyal medyayı birbirine katmıştı. Fotoğraftaki kişinin dedektif olduğunu söyleyenler de yapay zeka yardımıyla eklendiğini söyleyenler de vardı. Fötr şapkalı adamın sırrı çözüldü.

FÖTR ŞAPKALI ADAM MERAKI SOYGUNU GÖLGEDE BIRAKTI

Fötr şapkalı adamın yarattığı kaos milyon dolar değerindeki mücevherlerinin çalınmasını bile gölgede bıraktı. Birçok kişi bu adamın dedektif olduğunu ya da fotoğrafın yapay zeka eseri olduğunu iddia ettiler.

Bu kişi ne bir dedektif ne de bir yapay zeka. Pedro Elias Garzon Delvaux 15 yaşında bir çocuk.

KENDİNİ BİR ANDA OLAYLARIN İÇİNDE BULDU

Rambouillet'de yaşayan Delvaux, Louvre soygunu hikayesinin merkezinde olduğunu fark edince, kimliğini hemen açıklamak yerine sessiz kalmış.

"OKULA DA BÖYLE GİDİYORUM"

Sherlock Holmes ve Hercule Poirot gibi detektif karakterlerinin hayranı olduğunu söyleyen Delvaux, "Fotoğrafta, 1940'ların kıyafetlerini giyiyorum, ama biz 2025 yılındayız. Bir kontrast var" dedi.

Delvaux, internetteki iddiaların aksine bu kombinin özel olarak giydiği bir kostüm ya da kıyafet olmadığını söyledi. Günlük hayatında da sofistike bir moda anlayışını benimsediğini açıklayan Delvaux, "Şık olmayı seviyorum. Okula da böyle gidiyorum" dedi.

FÖTR ŞAPKAYI HER GÜN TAKMIYOR

Fötr şapkayı her gün takmadığını belirten Delvaux, şapkanın hafta sonları, bayramlar ve müze ziyaretlerine özel olduğunu söyledi.

"SADECE ORADAN GEÇİYORDUM"

Delvaux ailesi polislere kapıların neden kapalı olduğunu sordu. Birkaç saniye sonra güvenlik kordonunu çekmekte olan AP fotoğrafçısı Thibault Camus, Delvaux'yu yürürken görüntüledi.

Delvaux, "Fotoğraf çekildiğini bile bilmiyordum. Sadece oradan geçiyordum" dedi.

Dört gün sonra yani perşembe günü, internette milyonlarca kişinin gördüğü fotoğrafı kastederek Delvaux'ya "Bu sen misin?" diye mesaj attı. Fotoğrafının internette dolanması Delvaux'yu şaşırttı. Kısa süre sonra annesinin arayıp The New York Times'ta haberinin çıktığını söylemesi Delvaux'yu daha da şaşırttı.

Delvaux, "İnsanlar kim olduğumu bulmaya çalışıyordu. Sonra gazeteciler geldi. Yaşımı söylediğimde çok şaşırdılar" diye konuştu.

Bundan sonra yaşanacaklar konusunda rahat olduğunu da belirten Delvaux, sözlerini gülerek, "Artık bana film teklifinde bulunmalarını bekliyorum. Böyle bir şey çok komik olur" diye noktaladı.