Paris Savcısı Laure Beccuau, Louvre Müzesi'nde meydana gelen mücevher soygunuyla ilgili iki şüphelinin suçlarını ‘kısmen’ itiraf ettiğini duyurdu.

Beccuau'nun açıklamasına göre, zanlılar hırsızlık planının belirli aşamalarında yer aldıklarını doğruladı ancak tüm suçlamaları kabul etmedi. Beccuau, iki şüphelinin ‘örgütlü hırsızlık’ ve ‘suç örgütü kurma’ suçlamalarıyla ön soruşturma kapsamında yakalandığını ve geçici olarak gözaltında tutulacaklarını aktardı.

Savcı, çalınan mücevherlerin henüz bulunamadığını dile getirerek, “Bu parçalar artık satılamaz nitelikte. Kim olursa olsun satın alırsa, 'çalınmış malı gizleme' suçunu işlemiş olur. Hala geri teslim edilmesi için bir fırsat var” ifadelerini kullandı.

Şüphelilerden birinin 2010 yılından bu yana Fransa'da ikamet eden 34 yaşındaki Cezayir vatandaşı olduğu ve Charles de Gaulle Havalimanı'nda Cezayir'e gitmek üzereyken yakalandığı bildirildi. Diğer 39 yaşındaki şüphelinin ise Paris'in kuzeyindeki Aubervilliers semtinde ele geçirildiği, DNA'sının, mücevherlerin sergilendiği cam vitrinde ve soygun sırasında olay yerinde bırakılan bazı eşyalarda tespit edildiği kaydedildi.