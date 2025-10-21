Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi’nden yapılan soygunda, “paha biçilemez” değerde 9 eser çalınmış, hırsızların kaçarken düşürdüğü İmparatoriçe Eugenie’ye ait taç hasarlı halde müze dışında bulunmuştu.
8 mücevherle kaçan 4 hırsızın soygunu yalnızca 7 dakika sürmüştü.
Fransa Sayıştayı’nın hazırladığı ön raporda, müzede güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında ciddi gecikmeler yaşandığı belirtildi. Raporda, bu aksaklıkların Louvre’un güvenlik sisteminde “önemli açıklar” yarattığı vurgulandı.