Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi’nden yapılan soygunda, “paha biçilemez” değerde 9 eser çalınmış, hırsızların kaçarken düşürdüğü İmparatoriçe Eugenie’ye ait taç hasarlı halde müze dışında bulunmuştu.

8 mücevherle kaçan 4 hırsızın soygunu yalnızca 7 dakika sürmüştü.

Fransa Sayıştayı’nın hazırladığı ön raporda, müzede güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında ciddi gecikmeler yaşandığı belirtildi. Raporda, bu aksaklıkların Louvre’un güvenlik sisteminde “önemli açıklar” yarattığı vurgulandı.