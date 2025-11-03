Dünyanın en çok ziyaretçi çeken ve en iyi korunan müzelerinden biri olan Paris’teki Louvre Müzesi dünyayı ayağa kaldıran bir soygunla gündeme geldi. Müzeye camdan giren bir grup hırsız vitrinleri kırarak çok değerli mücevherleri ‘kuyumcuyu soyar gibi’ çalıp kayıplara karıştı.

Polis ekipleri olay sonrası 4 şüpheliden 3’ünü gözaltına alırken bir şüpheli ise kayıplara karıştı. Ancak ortaya çıkan görüntüler ve güvenlik açıkları Fransa’da büyük tartışmalara neden oldu.

HIRSIZLAR ‘MAHALLENİN SERSERİSİ’ ÇIKTI

Reuters'te yer alan habere göre, Paris Savcısı, geçen ay Louvre Müzesi’nden 102 milyon dolar değerinde tarihi mücevherlerin çalındığı cüretkâr gündüz vakti soygunun, organize suç dünyasından profesyoneller tarafından değil, “küçük çaplı suçlular” tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

İki hafta önce bir pazar sabahı, iki kişi Louvre’un önüne bir taşımacılık asansörü park etti, ikinci kata çıktı, bir pencereyi kırdı, vitrinleri spiral taşla açtı ve ardından iki ortaklarının sürdüğü motosikletlerle kaçtı. Soygunun tamamı yedi dakikadan kısa sürdü.

Dört şüpheliden üçünün gözaltında olduğu, ancak mücevherlerin hâlâ kayıp olduğu belirtilirken, yetkililere göre zanlıların profilleri Ocean’s Eleven tarzı profesyonel soygunculara değil, Paris’in yoksul kuzey banliyölerinden gelen “küçük suçlulara” benziyor.

Paris Savcısı Laure Beccuau, franceinfo radyosuna yaptığı açıklamada, “Bu her gün rastladığımız bir suç türü değil, ancak genellikle organize suçun üst kademeleriyle ilişkilendirmediğimiz bir tür suç” dedi.

SAVCI: ŞÜPHELİLER AÇIKÇA YEREL KİŞİLER

Beccuau, biri bir şüphelinin sevgilisi olmak üzere şu ana kadar tutuklanan dört kişiden hiçbirinin karmaşık operasyonlar yürütebilecek düzeyde organize suç profesyonelleri olmadığını belirtti. “Bu kişiler açıkça yerel halktan. Hepsi az çok Seine-Saint-Denis bölgesinde yaşıyor” dedi.

Fransız medyası, soyguncuların amatör olabileceğini öne sürdü. Çünkü kaçış sırasında en değerli parça olan altın, zümrüt ve elmaslarla süslü İmparatoriçe Eugénie’nin tacını düşürdüler, olay yerinde aletlerini ve diğer eşyaları bıraktılar ve kaçmadan önce taşıma kamyonunu ateşe vermeyi başaramadılar.

Soygundan bir hafta sonra, Louvre’a giren kişiler olduklarından şüphelenilen iki erkek gözaltına alındı. 2010’dan beri Fransa’da yaşayan 34 yaşındaki bir Cezayirli, Cezayir’e uçmak üzereyken yakalandı; diğeri ise ağır hırsızlık suçundan yargı gözetimi altında bulunan 39 yaşındaki bir Fransız vatandaşıydı.

Her ikisinin de Paris’in kuzeyindeki Aubervilliers’de yaşadığı ve Beccuau’nun açıklamasına göre “suçlarını kısmen itiraf ettikleri” bildirildi.

ÇETEDEN “EN AZ BİR KİŞİ” HÂLÂ FİRARDA

29 Ekim’de 37 yaşındaki bir erkek ile 38 yaşındaki bir kadın da tutuklandı ve Cumartesi günü haklarında suçlama yöneltildi.

Savcı Beccuau, 37 yaşındaki adamın taşıma kamyonunda bulunan DNA örnekleri sayesinde dört kişilik soygun grubunun bir üyesi olduğunun düşünüldüğünü söyledi. Zanlının, trafik suçları, ağır hırsızlık ve banka ATM’sine girmeye teşebbüs dahil 11 ayrı sabıkası bulunduğunu açıkladı. Ayrıca zanlının 38 yaşındaki kadınla birlikte yaşadığını, çocukları olduğunu ve bu kişinin, tutuklu diğer zanlılardan biriyle 2015 yılında aynı soygun nedeniyle hüküm giydiğini belirtti.

Kadının DNA’sının da taşıma kamyonunda bulunduğu, ancak bu izlerin muhtemelen sonradan araca yerleştirilen bir kişi veya eşya aracılığıyla taşınmış olabileceği ifade edildi. Savcılığa göre her iki zanlı da soyguna karıştıkları iddiasını reddetti.

Savcı Beccuau, dört soyguncudan üçünün yakalanıp yakalanmadığı yönündeki soruya, “En az bir kişi hâlâ kayıp” yanıtını verdi. Diğer olası suç ortaklarının bulunma ihtimalini de dışlamadı.

29 Ekim’de çiftle birlikte gözaltına alınan üç kişi ise Cumartesi günü herhangi bir suçlama yöneltilmeden serbest bırakıldı.