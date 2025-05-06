Lozan Anlaşması’nın imzalandığı kentte Türkiye düşmanı dernek kurdular! Bölücü hedeflerini böyle açıkladılar

Türkiye Cumhuriyeti’nin teminatı olarak görülen Lozan Anlaşması’nın imzalandığı kent olan İsviçre’nin Lozan şehrinde Türkiye düşmanı dernek kuruldu. Çatısını terör örgütü PKK, PYD ve PJAK’ın Avrupa’daki yapılanmalarının oluşturduğu Lozan Kürt Enstitüsü sözde kuruluş deklarasyonunu yayınladı.

Sözde enstitü kuruluş hedefi olarak Lozan Anlaşmasını hiçe sayarak hedefini “Kürtlerin kendi kaderini tayin etme hakkı” olduğunu belirtti.

Cumhuriyet’ten Aytunç Ürkmez’in haberine göre, sözde enstitünün kuruluş deklarasyonunda şu ifadeler yer aldı:

"Lozan Kürt Enstitüsü adını, 1923 Lozan Antlaşması’ndan almaktadır. Bu antlaşmayla Kürt milletinin kendi kaderini tayin hakkı sistematik olarak reddedilmiş ve Kürtler devletsiz bırakılmıştır. Bu isim bizim için bir reddetme sembolü değil, yüzleşme, yeniden inşa ve yeniden doğuş sembolüdür. Bu nedenle enstitü, inkarın yapıldığı yerde, bastırılan gerçeği yeniden inşa etmek için kurulmuş ve ilk adımını burada atmıştır. Enstitümüz, tarihi kırılmayı teşhir etmek ve aşmak için entelektüel ve kurumsal bir hamle olarak kurulmuştur.”

Öte yandan skandal metinde Avrupa’da sözde bir Kürt üniversitesi kurmayı ve Lozan Anlaşması’na karşı çalıştay düzenlemeyi hedefledikleri de vurgulandı.

İsviçre’nin Lozan kentinde geçen yıl, Lozan Barış Antlaşması’nın 101’inci yıldönümünde antlaşmaya karşı protesto yürüyüşü yapılmıştı. Protestoda terör örgütlerinin Avrupa’daki yapıları yer almıştı.