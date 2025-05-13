Lozan'ı hedef alan bebek katillerine sert cevap!

5-7 Mayıs’ta kongresini topladığını açıklayan terör örgütü PKK, dün de silah bırakma ve fesih kararı aldığını duyurmuştu. Açıklamada “PKK; kaynağını Lozan Antlaşması ve 1924 Anayasası’ndan alan Kürt inkâr ve imha siyasetine karşı, halkımızın özgürlük hareketi olarak tarih sahnesine çıktı” denmişti.

Levent Kuruoğlu, yaptığı basın açıklamasıyla Lozan'ın hedef alınmasına tepki gösterdi.

"Bu topakların sınırları kanla çizildi" diyen Kuruoğlu, "Kim olursa olsun, bu kirli senaryoya göz yuman herkesin karşısında duracağız!" ifadelerini kullandı.

Kuruoğlu şu ifadeleri kullandı:

Lozan, Türkiye Cumhuriyetinin tapu senedidir.

Terör örgütü PKK’nın “Lozan’ı reddeden”, “1924 öncesine dönmeyi” hedefleyen açıklamaları; doğrudan Cumhuriyetimize, millet iradesine ve egemenliğimize saldırıdır.

Bu söylem, Sevr’i yeniden diriltme hezeyanıdır!

PKK'dan sonra AKP'li isim de Lozan'ı hedef aldı!

NE SEVR DÖNER, NE BU MİLLET DİZ ÇÖKER!

Unutulmasın:

Bu topraklara harita cetvelle değil, kanla çizildi!

Kim olursa olsun, bu kirli senaryoya göz yuman herkesin karşısında duracağız!

Bugün karar verenler şunu unutmasın;

Tarihin terazisi bir gün herkesi tartar.

Ve o gün geldiğinde göreceğiz:

Kimin heykeli dikilecek, kim lanetle anılacak!

Ne Sevr döner, Ne bu millet diz çöker!