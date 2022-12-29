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LPG beynine metamfetamin gizledi. Yakalandı

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir araca ait LPG beyninin içerisine zulalanmış bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 14:02
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LPG beynine metamfetamin gizleyen kişi yakalandı

LPG beynine metamfetamin gizledi. Yakalandı
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İHA

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi amacı ile yapılan çalışmalar çerçevesinde, 1 şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda, bir araca ait LPG beyni içerisine zulalanmış 18,23 gram metamfetamin, şahsın üzerinde ise 49,7 gram kannabinoid ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

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