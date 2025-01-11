Lübnan Başbakanı Mikati, Suriye'nin yeni lideri Şara ile görüştü

Kaynak: İHA
Lübnan Başbakanı Mikati, Suriye'nin yeni lideri Şara ile görüştü

Lübnan Başbakanı Mikati, Suriye'nin yeni lideri Şara ile görüştü. Lübnan'dan, 2011'deki iç savaştan bu yana Suriye'ye başbakanlık düzeyinde ilk ziyaret yapıldı.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Suriye'nin başkenti Şam'a gerçekleştirdiği ziyarette yeni lider Ahmet eş-Şara ile görüştü. Mikati, sınırları güçlendirmek için Suriye ile birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Suriye'nin yeni lideri Ahmet eş-Şara'nın daveti üzerine komşu Suriye'nin başkenti Şam'a geldi. Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk kez Şam'a ziyaret gerçekleştiren Mikati, Başkanlık Sarayı'nda Ahmet eş-Şara ile görüşme gerçekleştirdi. İkili daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Lübnan Başbakanı Mikati, iki ülkenin kara sınırlarının güvenliğini sağlamak ve kara ile deniz sınırlarının belirlenmesi konusunda birlikte çalışacaklarını ifade etti.
Ahmet eş-Şara ise iki ülke arasındaki kaçakçılık, sınırdaki zorluklar ve Lübnan bankalarındaki Suriye mevduatları gibi konuların görüşüldüğünü belirtti.

aw368517-01.jpg

Taraflar, bu konuların ele alınması ve destek sağlanması amacıyla komiteler kurulması konusunda anlaştı.

Mikati'nin ziyareti, Lübnan'dan Suriye'ye 14 yıl aradan sonra başbakanlık düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret oldu.

Son Haberler
Erdoğan süreç ile ilgili konuştu: "Terör örgütü kendini feshetmeli"
Erdoğan süreç ile ilgili konuştu: "Terör örgütü kendini feshetmeli"
Elazığ’da "Sessiz Çığlık" eylemi sürüyor
Elazığ’da "Sessiz Çığlık" eylemi sürüyor
Üç gün önce sırra kadem bastı, jandarma ve AFAD arıyor
Üç gün önce sırra kadem bastı, jandarma ve AFAD arıyor
Beşiktaş'ın Bodrumspor karşısındaki 11'i belli oldu
Beşiktaş'ın Bodrumspor karşısındaki 11'i belli oldu
Atakaş Hatayspor,karşında kazanan Çaykur Rizespor oldu
Atakaş Hatayspor,karşında kazanan Çaykur Rizespor oldu