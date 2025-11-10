Lübnan Başbakanı Selam, Beyrut'ta ABD Hazine Bakanlığı heyetini kabul etti. Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Selam, Beyrut'ta, Sebastian Gorka başkanlığındaki ABD heyetini kabul etti.

Görüşmede, kara para aklama ile mücadele çerçevesinde Lübnan hükümetinin yürüttüğü çalışmalar ele alındı.

Taraflar ayrıca, Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde ve diğer bölgelerinde konuşlandırılması ile ülke genelinde istikrarın desteklenmesi konularını da görüştü.

Lübnan Başbakanı Selam, hükümetin öncelikleri arasında reform sürecinin tamamlanması ve devlet kurumlarında şeffaflığın artırılması konularının yer aldığını belirterek, sınırların denetimi konusunda kaydedilen ilerlemeye dikkati çekti.

ABD heyeti dün de Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile bir araya gelmişti.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanlığı 6 Kasım'da, Lübnan'ın "nakit ekonomisini sömürdükleri" gerekçesiyle Hizbullah üyelerine karşı yaptırım kararı alındığını duyurmuştu.