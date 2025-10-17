

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, İsrail’in Lübnan’ın güneyine düzenlediği hava saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Aoun, İsrail'in "sivil tesisleri" hedef aldığını belirterek, geçtiğimiz yıl varılan ateşkesi ihlal ettiğini aktardı. Aoun, "İsrail'in tekrarlanan saldırıları, sahte güvenlik bahaneleriyle altyapıyı yok etmek, ekonomik toparlanmayı engellemek ve ulusal istikrarı zayıflatmak amacıyla sistematik bir politikanın parçasıdır" dedi.



Lübnan Sağlık Bakanlığı ise saldırılarda 6 kişinin yaralandığını açıkladı.