Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan ABD'ye "ülkelerinin güneyinden çekilmesi için İsrail'e baskı yapması" çağrısı

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre Cumhurbaşkanı Avn, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper'i başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda kabul etti. Görüşmeye, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson da katıldı.

Görüşmede, Kasım 2024'te üzerinde mutabakata varılan hususların uygulanmasını talep eden Avn, bu bağlamda "İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulması, işgal ettiği tepeler ve topraklardan çekilmesi ve esirlerin iade edilmesiyle böylece 1701 sayılı kararın tüm maddelerinin hayata geçirilmesi" gerektiğini vurguladı.

Avn, "İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırılarının devam etmesinin, Lübnan ordusunun konuşlanmasını tamamlamasını engelleyecek. Ordu, Litani Nehri'nin güneyinde yer alan bölgenin yüzde 85'inden fazlasında konuşlandı, silahlı grupları engelleme ve mühimmatları toplama çalışmalarını zor coğrafi ve operasyonel koşullar altında sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Lübnan ordusuna destek sağlama ve gerekli teçhizat ile araçları temin etme konusunda ABD'nin desteğinin devam etmesinin önemine işaret eden Avn, bunun ordunun Lübnan topraklarında güvenliği sağlama, kaçakçılığı ve terör faaliyetlerini önleme gibi görevlerini yerine getirebilmesine olanak sağlayacağını aktardı.

Güneyde faaliyet gösteren UNIFIL ile ordu arasındaki mevcut koordinasyona da dikkati çeken Avn, ABD'nin orduya verdiği desteğin son aylarda ülkede çeşitli alanlarda sağlanan olumlu ilerlemeleri güçlendirerek ülkede istikrarı artırdığını vurguladı.

CENTCOM Komutanı Cooper de "Güneyde ve tüm Lübnan topraklarında konuşlanmış Lübnan ordusunun yürüttüğü olağanüstü çalışmayı takdir ettiğini" kaydetti.

Cooper ayrıca, "ABD'nin orduya teçhizat ve eğitim sağlamak başta olmak üzere farklı alanlarda gereken destekleri vermeye devam ettiğini" dile getirdi.