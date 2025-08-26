Lübnan, Hizbullah’ın silahsızlandırılması için harekete geçecek

Düzenleme: Kaynak: İHA
Lübnan, Hizbullah’ın silahsızlandırılması için harekete geçecek

Orta Doğu’da dengeleri değiştirebilecek açıklama ABD’den geldi. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Lübnan’ın Hizbullah’ı silahsızlandırmaya ikna etmek için plan hazırlayacağını söyledi.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Beyrut’ta Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile görüştü. Özel Temsilci Barrack görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Lübnan'ın 31 Ağustos'ta Hizbullah’ı silahsızlandırmaya ikna etmek için bir plan hazırlayacağını söyledi.

Lübnan’ın hazırlamakta olduğu planın, Hizbullah’ı silah bırakmaya ikna etmek için mutlaka askeri bir müdahale içermeyeceğini aktaran Thomas Barrack, İsrail’in Lübnan’ın planını aldıktan sonra askeri varlığına yönelik karşı bir teklif sunacağını söyledi. Barrack, "Lübnan ordusu ve hükümeti savaşa gitmekten söz etmiyor. Onlar, Hizbullah’ı bu silahlardan vazgeçirmeye nasıl ikna edeceklerini konuşuyor" ifadelerini kullandı.

Hizbullah lideri Naim Kasım, geçtiğimiz hafta kendilerine karşı adım atılması durumunda Lübnan hükümetini uyarmış, böyle bir durumda Lübnan’da "hayat olmayacağını" vurgulamıştı.

Son Haberler
Dicle Elektrik’ten heyecanlandıran Ar-Ge projesi: Radyo frekansıyla elektrik şebekesini izleyecek
Dicle Elektrik’ten heyecanlandıran Ar-Ge projesi: Radyo frekansıyla elektrik şebekesini izleyecek
Restoran sahibi müşteriyi öldürdü
Restoran sahibi müşteriyi öldürdü
Hamile köpeği tüfekle vuran cani tutuklandı!
Hamile köpeği tüfekle vuran cani tutuklandı!
Yenilenen Recep Doyuk Parkı halka açıldı
Yenilenen Recep Doyuk Parkı halka açıldı
CHP'li Kış, Bakan Şimşek'e borçlanmanın gerekçelerini sordu
CHP'li Kış, Bakan Şimşek'e borçlanmanın gerekçelerini sordu