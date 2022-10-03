Lübnan: İsrail ile deniz sınırında herhangi bir ortaklık söz konusu değil

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda, Fransa Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Avrupa Birliği İşlerinden Sorumlu Direktörü Anna Gueguen ile Fransa'nın Beyrut Büyükelçisi Anne Grillo'yu kabul etti.

Görüşmede tartışmalı deniz sınırı meselesinde İsrail ile Lübnan arasında son günlerde kaydedilen ilerlemeye ve 2 Ekim'de ABD'den gelen yazılı teklife değinen Avn, Lübnan'ın bu meseledeki konumunu belirlemek için Başbakan Necib Mikati ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya geleceklerini, teklifteki tüm teknik detayları masaya yatırarak ona göre bir tutum sergileyeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Avn, geçen aylar boyunca "Lübnan'ın kendi sularındaki haklarını garanti altına almakta ve Fransız Total şirketinin başlaması öngörülen münhasır ekonomi bölgesinde belirlenmiş petrol ve gaz sahalarında arama çalışmalarının başlaması için uygun şartları sağlamakta" kararlı olduklarına dikkati çekti

Avn, ülkesine ait deniz sınırları içerisinde İsrail ile herhangi bir ortaklığın söz konusu olmadığının altını çizdi.

İsrail Başbakanı Yair Lapid, 2 Ekim'de yaptığı açıklamada, deniz sınırı çizimi anlaşması hususunda, Lübnan'a ek gaz sahası açılmasına karşı çıkmadıklarını ve gaz sahasının gelirlerinden pay alacaklarını belirtmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile Başbakan Mikati, 2 Ekim'de, ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein tarafından gönderilen çözüme yönelik "yazılı teklifi" teslim almıştı.