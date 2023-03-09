Lübnan lirası artık ne elle sayılabiliyor ne ceplere sığıyor

Ülkede 2019'dan beri süren ekonomik krizden dolayı Lübnan lirasındaki değer kaybının önüne geçilemiyor. Krizin başlarında 2020'de 1 dolar yaklaşık 1500 lira iken bugünlerde karaborsada 80 bin liranın üzerinde işlem görüyor.



Lübnan'da şu an tedavüldeki en yüksek değere sahip kâğıt para "100 bin" lira. Lübnanlılar krizden önce 100 dolar bozdurduğunda döviz ofisinden aldıkları 150 bin lira için sadece 2 banknot yeterliydi. Şimdiyse ellerine geçen banknot sayısı 80'i aşıyor.



Hâl böyle olunca birçok esnaf vakit kazanmak, yanlış hesap yapmamak için "para sayma makinesi" almaya başladı. Bugün mahalle arasındaki manavlarda bile para sayma makinesi görmek mümkün.



Para makinesi ihtiyacı gibi insanlar ev, iş yeri ve ofislerine bir de kasa almak zorunda kalıyor. (AA)