Lübnan Meclis Başkanı Berri ile İranlı mevkidaşı bölgedeki son durumu görüştü

Kaynak: AA
Lübnan Meclis Başkanı Berri ile İranlı mevkidaşı bölgedeki son durumu görüştü

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Lübnan ve bölgedeki son durumu değerlendirdi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Kalibaf, Berri'yi telefonla arayarak Lübnan ve bölgedeki güncel gelişmeleri görüştü.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi.

Kalibaf, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Lübnan'daki ateşkesten memnuniyet duyduklarını belirterek, "Lübnan halkı artık Siyonist rejimin bombardımanına maruz kalmıyor ve bu akşamı huzur içinde geçirecektir. Bundan dolayı memnunuz," dedi.

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