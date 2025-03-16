Lübnan Meclis Başkanı Berri'den Dürzilere 'kimlik koruma' çağrısı

Meclis Başkanı Berri, Lübnanlı Dürzilerin eski lideri Kemal Canbolat'ın 16 Mart 1977 tarihinde suikast sonucu hayatını kaybetmesinin 48. yılı münasebetiyle bir açıklama yayımladı.

Arap bölgesinin zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Berri, Suriye ve Lübnan'daki Dürzilere hitaben şu ifadeleri kullandı:

"Arap bölgesinin içinden geçtiği bu zor dönemde Dürziler olarak her zaman olduğu gibi bugün de tarihinize vefa göstermeye davet ediliyorsunuz. Arap ve İslami kimliğinize sağlam bağlılığınızı korumaya, Lübnan ve Suriye'de devletin bir parçası olmaya davetlisiniz."

Dürzilere ayrıca Filistin halkının haklı davasının yanında durarak İsrail'in tuzaklarına düşmemeleri çağrısında bulunan Berri, Dürzi lider Velid Canbolat'ın bu yönde değişmeyen tutumunun altını çizdi.

Eski İlerlemeci Sosyalist Partisi Başkanı Velid Canbolat, babasının öldürülmesinin 48. yıl dolayısıyla yaptığı konuşmada, şunları söylemişti:

"Sultan Atraş'ın 100. yılında Arap kimliğinizi koruyun. Suriye'nin Golan topraklarına karşı işgal, sömürge ve manda yönetimine karşı Suriyeli ve Arap vatandaşlarla olan ortak tarihi mücadelenizi koruyun. İslami mirasınızı koruyun, Siyonist sızmalara karşı dikkatli olun ve Suriye'nin bölünmesi için bazılarınızın takoz olarak kullanılmasından sakının."